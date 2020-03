Migliori Mini Console Marzo 2020

Negli ultimi anni hanno fatto il loro esordio sul mercato tutta una serie di mini console con le fattezze delle principali piattaforme dell’epoca. Una lunga carrellata di prodotti che è riuscita a fare decisamente centro nel cuore dei consumatori, facendo leva sull’effetto nostalgia e proponendoci ad un prezzo, per la maggior parte dei casi particolarmente allettante, un ricco ventaglio di videogiochi che hanno profondamente segnato la nostra infanzia, oltre che la storia videoludica stessa. Delle “scatole” da pochi centimetri cubi, ovviamente aggiornate per meglio adattarsi ai dispositivi odierni, con tanto di cavo HDMI al posto dei vecchi sistemi di collegamento.

La magia però è sempre la stessa: perché, diciamocelo, ok la grafica sempre più performante e le ultime innovazioni tecnologiche, ma, alla fine, il fascino che quei pochi bit sapevano trasmettere è ancor oggi difficilmente eguagliabile. Ovviamente tutte queste mini console non sono tra loro uguali e non presentano quindi la stessa offerta contenutistica sul piano videoludico.

Ad oggi sono infatti presenti sul mercato veramente tante proposte valide e dal grande appeal e, proprio per meglio guidarvi nella ricca selva di questo peculiarissimo settore, abbiamo deciso di stilare per voi un lungo elenco in cui discerneremo nel dettaglio le varie proposte, andando così ad analizzare le migliori mini console ed aiutarvi a trovare quella più adatta alle vostre esigenze.

Playstation Classic

Esatto, non potevamo non cominciare la nostra personale carrellata nelle migliori mini console se non con la riedizione di una delle piattaforme più amate di tutti i tempi: la PlayStation 1. La PlayStation Classic, questo il nome della mini console ispirata al celebre prodotto di Sony, riesce a rinchiudere in delle dimensioni piccolissime, per l’esattezza 149 x 105 x 33 cm per 170 grammi, ben 20 titoli tra i più amati della piattaforma. Tekken 3, Metal Gear Solid, Final Fantasy 7 e molti altri ancora: un elenco sicuramente corposo e colmo di grandissimi titoli, ma che per ovvie ragioni non riesce purtroppo a comprendere molti capolavori originariamente rilasciati per PS1. Proprio su tale aspetto si sono infatti concentrate le principali critiche per una mini console che riesce comunque a sorprendere grazie ad una realizzazione tecnica di rilievo, con tanto di ben due pad compresi, ovviamente ricreati con una cura certosina. Potete scoprire di più sulla PlayStation Classic comodamente nella nostra recensione dedicata.

PlayStation Classic | Amazon

Nintendo Entertainment System Classic Mini

Dopo aver discusso della riedizione della celeberrima PlayStation 1 saltiamo ora la barricata, andando ad analizzare nel dettaglio il Nintendo Entertainment System Classic Mini. Il NES Classic Mini può essere considerato a tutti gli effetti la madre di tutte le mini console presenti oggi sul mercato, avendo oramai 4 anni fa dato il là a questa piacevolissima ondata di piccole piattaforme di gioco. Un successo ai tempi inarrestabile, che scatenò addirittura una vera e propria caccia al prodotto, con i prezzi di vendita della mini console che schizzarono letteralmente alle stelle. Con ben 30 giochi preinstallati al suo interno, tra cui gli immortali Super Mario Bros e The Legend of Zelda, il NES Classic Mini riesce del resto a regalare ore e ore di divertimento, grazie ad un fascino irraggiungibile ed un design indimenticabile, assestandosi come una delle migliori mini console sul mercato.

NES Classic Mini | Amazon

NES Classic Mini Controller | Amazon

Super Nintendo Entertainment System Classic Mini

Dopo il grandissimo successo del NES Classic Mini di cui vi abbiamo appena parlato Nintendo ha ovviamente ben pensato di prendere la palla al balzo, proponendo sul mercato una mini console anche del celeberrimo SNES, ossia il Super Nintendo Entertainment System Classic Mini. Il SNES Classic Mini, come facilmente prevedibile, ripresenta in versione ridotta le fattezze della console originale, diminuendone di oltre il 50% le dimensioni. Anche l’arcinoto pad, nonostante sia a prima vista identico rispetto alla versione del 1990, è stato leggermente modificato, risultando ora più grande e leggero. A completare l’offerta sono infine ben 21 giochi, tra cui The Legend of Zelda: A Link to the Past e Super Mario Kart. Se non siete ancora pienamente convinti delle potenzialità di questa fantastica mini console vi lasciamo alla nostra comparativa dedicata, dove abbiamo messo il NES Classic Mini a confronto nientepopodimeno che con il NES originale.

SNES Classic Mini | Amazon

SEGA Mega Drive Mini

Dopo aver discusso di ben due differenti piattaforme Nintendo non poteva ovviamente mancare all’appello anche una mini console dedicata all’allora acerrimo rivale SEGA. A rispondere alle due proposte di Nintendo è infatti il SEGA Mega Drive Mini, con la riedizione della celebre piattaforma da gioco che con i suoi ben 42 titoli preinstallati riesce a rivelarsi una buonissima alternativa ai prodotti precedentemente discussi, nonché un ottimo regalo per i grandi appassionati di Sonic. I due gamepad già inclusi all’interno della confezione originale permettono inoltre di gettarsi subito all’avventura in compagnia di un amico, senza dover per forza prima cimentarsi nell’acquisto di un ulteriore periferica. Un’ottima realizzazione del prodotto concorre infine a rendere il SEGA Mega Drive Mini una delle migliori mini console ad oggi sul mercato.

SEGA Mega Drive Mini | Amazon

Commodore 64 Mini

Correva l’anno 1982 e con ben 64KB di RAM il Commodore 64 si preparava a consacrarsi come un’opera immortale, imponendosi come uno dei computer più celebri ed indimenticabili di sempre. In questo lungo elenco di mini console non poteva quindi mancare il Commodore 64 Mini o The C64 Mini, riedizione assolutamente imperdibile di un prodotto che ha fatto la storia come pochi altri. Filtri per migliorare l’immagine, 2 porte USB per collegare anche una tastiera e ben 64 differenti giochi preinstallati: se i tempi che furono vi mancano parecchio, siamo sicuri che il The C64 Mini saprà assolutamente aiutarvi a riviverli. Sicuramente una delle migliori mini console, magari non per tutti, ma senz’ombra di dubbio alcuno in grado regalare grandi emozioni per chi ha vissuto l’epoca del grande Commodore 64.

Commodore 64 Mini| Amazon

Commodore 64 Mini Joystick | Amazon

Neo Geo Mini

Dulcis in fundo: come ultima proposta di questa lunga carrellata ci siamo lasciati la mini console più peculiare tra quelle ad oggi presenti sul mercato, con il Neo Geo Mini che offre a differenza dei prodotti analoghi anche uno schermo da 3,5 pollici su cui giocare direttamente ad uno dei ben 40 giochi preinstallati. Tra un Metal Slug e un The King of Fighters la scelta è in questo caso veramente vasta e ci permette di divertirci con alcune delle opere che hanno segnato indissolubilmente l’epoca dei cabinati. Se volete immergervi in questa ricca offerta contenutistica su uno schermo più degno non c’è fortunatamente bisogno di disperare: il Neo Geo Mini offre infatti anche un cavo HDMI per collegarlo ad un monitor o ad una TV, oltre alla possibilità di utilizzare anche dei gamepad che, ahimè, sono però venduti separatamente. Un prodotto, in definitiva, di tutto rispetto, che riesce a guadagnarsi un posto tra le migliori mini console ad oggi esistenti.