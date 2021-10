Xiaomi 11T 5G subito ad un prezzo bomba su eBay!

eBay non molla la presa e propone anche oggi un sacco di offerte imperdibili, le quali si trovano nell’omonima sezione del portale che, come saprete, si aggiorna quotidianamente con nuovi prodotti di ogni categoria merceologica e con scontistiche che possono raggiungere, se non addirittura superare, la soglia del 50%.

Ancora una volta, i principali protagonisti sono elettrodomestici, smartphone e svariati articoli d’abbigliamento, ossia le tre categorie più ricercate e ambite dagli italiani. Come da tradizione per il portale, non mancano inoltre numerosi prodotti di nicchia, ma l’offerta che ci ha più colpito riguarda il recentissimo Xiaomi 11T 5G, uno smartphone presentato e disponibile da poche settimane, a cui eBay ha riservato subito uno sconto da paura, tagliandone il prezzo di oltre 100€! Questo significa che potrete dimenticarvi dei 549,90€, visto che il nuovo prezzo sarà di 429,00€. Ad ogni modo, lo stock del venditore è limitato, quindi è solo questione di tempo prima che il dispositivo ritorni al suo prezzo originale.

I meno attenti non dovrebbero confondere lo Xiaomi 11T 5G con il Mi 11, dal momento che si tratta di smartphone diversi, anche se il nome potrebbe trarre in inganno. La serie con la “T“, infatti, è quella pensata per offrire le massime prestazioni al giusto prezzo e, nel fare ciò, il noto brand cinese ne esce sicuramente vincitore.

Come detto, Xiaomi 11T 5G implementa componenti da top di gamma, come il processore Mediatek Dimensity 1200 Ultra, abbinato ad una GPU Mali-G77 MC9 e ad uno storage UFS 3.1. A tal proposito, la variante in offerta è quella con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, quindi il portale ha voluto scontare il modello più costoso, aumentando ancora di più il valore di questa offerta.

Xiaomi 11T 5G vanta poi una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W, un display AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz con luminosità fino a 1000 nit e ovviamente un comparto fotografico aggiornato, sia dal punto di vista hardware che per quanto concerne il design. A tal riguardo, vale la pena citare la nuova modalità Cinemagic di Xiaomi, che vi permetterà di trasformare i vostri momenti quotidiani in magia cinematografica con un semplice tocco. Il dispositivo, infatti, dispone di 5 effetti di videografia computazionale, che vi aiuteranno a creare video quasi professionali anche se siete totalmente inesperti nel campo dell’editing. Rimanendo a tema multimediale, Xiaomi 11T 5G vanta poi un’altra funzionalità interessante chiamata Audio Zoom, che consentirà ai microfoni dello smartphone di aumentare la sensibilità audio quando vi avvicinate al soggetto durante l’ingrandimento in un video, permettendovi di ascoltare cose che altrimenti non avreste sentito.

Insomma, uno smartphone dalle specifiche top e orientato alla multimedialità, ora ad un prezzo decisamente più vantaggioso grazie ad eBay. Prima di passare altrove, però, vi informiamo che sulla pagina dedicata de “Gli Imperdibili” troverete un sacco di altre offerte, così come sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

