Xiaomi Mi 11i 5G a meno di 500€ nelle offerte di Mediaworld!

Siete desiderosi di acquistare un nuovo smartphone? Mediaworld, nelle sue consuete offerte giornaliere, sta scontando lo Xiaomi Mi 11i 5G, un dispositivo dalle ottime specifiche tecniche, capace di erogare grandi prestazioni, il tutto ad un prezzo già di per sé molto competitivo, ora portato al minimo storico. In questo articolo vi illustriamo le caratteristiche e come acquistarlo.

Si tratta di uno smartphone elegante e curato, caratterizzato da un peso piuma e da dimensioni compatte, che permettono di portarlo con sé facilmente, grazie ad un buon livello di ergonomia. A tutto questo, si aggiunge anche il Corning Gorilla Glass 5, che protegge al meglio lo smartphone da qualsiasi caduta accidentale.

Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, al suo interno troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888 operante a 2.84 Ghz, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione. Le prestazioni, dunque, sono di altissimo livello in qualsiasi contesto, dall’apertura di applicazioni come Facebook e Instagram, all’elaborazione di foto e video. In più, non manca la connettività 5G, ove disponibile.

Sul lato frontale, questo dispositivo vanta un display da 6,67 pollici con una risoluzione in FullHD+, vale a dire 1920 x 2400 pixel. Stiamo parlando di un pannello che rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente in mercato, poiché rientra tra i migliori X% display in termini di luminosità, precisione del colore, risoluzione e altre dimensioni, dato che ha superato i rigorosi test di DisplayMate.

Per quanto concerne il comparto multimediale, lo Xiaomi Mi 11i può contare su un modulo posteriore composto da tre sensori (108 MP f/1.75, 8 MP f/2.2 e 5 MP f/2.4), mentre sul lato anteriore troviamo una fotocamera frontale da 20 MP con apertura f/2.45. Anche in questo caso, le prestazioni sono di buon livello, in quasi tutti i contesti.

Originariamente venduto a 649,00€, questo dispositivo è ora disponibile a “soli” 499,00€, a seguito di uno sconto di ben 150,00€ dal prezzo consigliato dal produttore cinese. Chiaramente, le offerte del “Solo per Oggi” di Mediaworld includono altri articoli, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina, al seguente indirizzo.

