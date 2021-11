Xiaomi Mi Band 5: che prezzo! La paghi meno di 20€!

In cerca di un regalo di Natale piccolo ma d’effetto? Allora avrete di che gioire grazie alle occasini del Black Friday 2021 di Amazon, visto che, oltre agli sconti poderosi su articoli “ingombranti” come le smart TV, il portale si sta spendendo anche in molte offerte su prodotti più piccoli, ma non per questo meno interessanti.

Un esempio è proprio quello che vogliamo offrirvi con questo articolo, giacché vi segnaliamo che sul portale è disponibile, al costo ridicolo di appena 19,99€, la bellissima Xiaomi Mi Band 5, ovvero quella che è la penultima versione della popolare smart band cinese, che dagli originali 27,79€ è oggi scontata del 28%!

Leggera, ricca di funzionalità, e decisamente più accessibile di molti altri prodotti simili, Xiaomi Mi Band 5 è una smartband eccezionale e, pur trattandosi della penultima versione prodotta da Xiaomi, resta oggi un prodotto davvero molto accattivante, specie grazie al prezzo super competitivo.

Equipaggiata con uno schermo touch AMOLED da 1,1″, Mi Band 5 è sufficientemente luminosa da essere visibile anche all’aperto, ed al netto delle dimensioni molto ridotte, riesce comunque a garantire un’ottima esperienza di utilizzo, grazie allo schermo sensibile e molto leggibile.

Perfetta per allenarsi, ma anche per leggere le più classiche notifiche inviate dallo smartphone (chiamate, messaggi, ecc…), Mi Band 5 resiste persino all’acqua fino alla pressione di 5ATM, risultando ottima anche per chi, magari, era alla ricerca di un dispositivo smart per allenarsi davvero in qualsiasi circostanza, anche in piscina.

Dotata di tante differenti modalità di allenamento, include anche funzioni come il tracciamento del ciclo mestruale, il tipico contapassi, il tracciamento del battito cardiaco e persino il monitoraggio del sonno con fase REM, proponendosi, dunque, come uno dei migliori dispositivi della sua categoria specifica fascia di prezzo, e come un sicuro “must buy” quando al di sotto dei 20 euro!

