Xiaomi Mi Band 5: ecco dove acquistarla al miglior prezzo

Dopo il grande successo di Mi Band 4, acclamata tanto dal pubblico che dalla critica per il suo straordinario rapporto qualità/prezzo, è normale che l’attesa per Mi Band 5 fosse quanto mai spasmodica. La nuova smartband Xiaomi, in realtà, non si è fatta poi attendere troppo anche se – va detto – mai come in questo caso le voci di corridoio, i rumor e i pettegolezzi si erano avvicendati già dai primissimi mesi successivi all’arrivo sul mercato del quarto modello di smartband del brand cinese.

Le ragioni sono semplici: con Mi Band 4, Xiaomi ha portato sul mercato un prodotto ricco di funzionalità, accessibile e non ad appannaggio esclusivo degli sportivi, categoria generalmente preferenziata dal mercato delle smart band per quanto, ovviamente, la natura intrinseca di Mi Band 4 la renda un dispositivo perfetto per chi si allena e fa sport. Controllo del battito, sistema di analisi del sonno, possibilità di consultare le notifiche smartphone ed il suo bellissimo schermo AMOLED a colori, hanno reso Mi Band 4 la miglior alternativa “economica” ad i più costosi smartwatch, introducendo al mondo degli indossabili smart, chiunque ad oggi non avesse voglia di investire più di 40 euro nell’acquisto di un device.

Ora, con Mi Band 5, Xiaomi sembra voler superare sé stessa, mantenendo però il costo finale del dispositivo a quel prezzo assurdamente basso a cui ci aveva già abituato con la precedente smart band, aggiungendo al già ottimo pacchetto iniziale, non solo un display più grande – sempre AMOLED e a colori – con diagonale di 1,2 pollici, ma anche un caricatore magnetico, grazie al quale non è più necessario separare la Mi Band 5 dal cinturino per ricaricarla.

E ancora: possibilità di tracciamento del ciclo mestruale, contapassi, tracciamento del battito cardiaco, monitoraggio del sonno con fase REM, ricezione di notifiche, tracciamento dell’attività fisica (ben 11 attività sportive con supporto al punteggio PAI) e persino un un chip NFC, che permette a Mi Band 5 di poter essere utilizzata per i pagamenti in mobilità anche se, per il momento, non è chiaro se tale feature arriverà o meno in Europa. Insomma, Mi band 5 potrebbe essere il prossimo prodotto best buy di Xiaomi, nonché una delle più interessanti e utili smart band mai arrivate sul mercato sino ad oggi, specie considerando il prezzo consigliato che, al lancio, dovrebbe essere di circa 35 euro.

Al netto di un arrivo negli store italiani che si fa ancora attendere, Mi Band 5 è già disponibile online e, consci della vostra voglia di accaparrarvene una, abbiamo pensato di proporvi quelli che sono le migliori occasioni di acquisto disponibili sul web da parte di rivenditori affidabili e certificati. Prima di lasciarvi alla consultazione del nostro elenco, vogliamo tuttavia invitarvi, ancora una volta, ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Xiaomi Mi Band 5: ecco dove acquistarla al miglior prezzo

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!