Xiaomi Mi Note 10 con fotocamera da 108MP a meno di 300€ su Mediaworld

Dopo aver iniziato la settimana proponendovi non solo alcune delle migliori offerte della rete ma anche diverse guide all’acquisto, abbiamo intenzione di proseguire su questa strada anche oggi, cominciando nel segnalarvi le migliori occasioni odierne di Mediaworld che, vi anticipiamo, sono numerose e molto interessanti, con diversi prodotti venduti al prezzo più basso di sempre.

Uno di questi è lo Xiaomi Mi Note 10, probabilmente lo smartphone che vanta il miglior rapporto qualità/prezzo in assoluto, soprattutto ora che viene proposto a soli 299,99€ invece di 599,99€, che è il prezzo più basso mai registrato per questo specifico modello. Le specifiche tecniche sono eccezionali in rapporto al prezzo, con lo Snapdragon 730G che vi assicurerà ottime prestazioni ed efficienza energetica, che permetteranno alla batteria da ben 5260 mAh di arrivare fino a due giornate di utilizzo intenso.

Inoltre, abbiamo un display AMOLED da 6,47 pollici, i cui bordi arrotondati donano un design elegante, simile ai top di gamma. Quello che sorprende di Xiaomi Mi Note 10 è anche il comparto fotografico, quasi sicuramente il migliore in questa fascia di prezzo. Abbiamo un sensore principale da 108MP con stabilizzatore ottico, una grandangolare da 20MP, una macro da 2MP, una per ritratti da 12MP e un teleobbiettivo da 5MP, in grado di effettuare uno zoom ottico di 5x, superiore a qualsiasi altro smartphone della sua categoria.

In totale abbiamo quindi ben 5 fotocamere posteriori, che rendono lo Xiaomi Mi Note 10 lo smartphone perfetto per coloro che amano scattare tantissime foto di buona qualità. Il comparto fotografico di questo specifico modello garantisce quindi scatti di ottima qualità sia di giorno che di notte, dove le capacità dei sensori vengono messe a dura prova. A tal proposito, siamo certi che rimarrete sorpresi dai risultati, grazie anche all’aiuto dell’intelligenza artificiale che, su questo specifico modello, funziona molto bene.

Quindi, se stavate pensando di cambiare il vostro vecchio smartphone con uno capace di garantirvi prestazioni migliori sotto tutti i punti di vista, non potete lasciarvi sfuggire l’offerta relativa allo Xiaomi Mi Note 10 che, ribadiamo, a 299,99€ è davvero un affare. Detto ciò, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata, dove troverete numerose altre offerte valide solo per oggi. Infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

