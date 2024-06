Gestione digitale di flotte aziendali: ecco come con CartissimaQ8

Negli ultimi anni la corsa alla digitalizzazione ha coinvolto attività di ogni settore produttivo. Kuwait Petroleum Italia S.p.a., realtà attenta non solo alle necessità dei propri clienti ma anche all’evoluzione tecnologica del comparto, continua ad investire per sviluppare al suo interno, i propri prodotti in ottica sempre più digital. È così che rinasce CartissimaQ8, il servizio di fleet management con un’anima interamente digitale rivolta a fleet manager e driver per lo svolgimento del proprio lavoro.

L’App mobile CartissimaQ8 semplifica la gestione e agevola il monitoraggio

Tramite il rinnovato portale CartissimaWeb e l’App mobile CartissimaQ8, è possibile accedere a tutti i servizi digitali compresi nella propria offerta, in autonomia e sicurezza.

“CartissimaWeb rinasce come piattaforma evoluta per rispondere in maniera funzionale alle numerose situazioni e alle possibili criticità che un fleet manager fronteggia ogni giorno - dichiara Fabio Curtacci, Cards Business Director Fleet di Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - Ma va oltre: grazie ad un ambiente digitale sviluppato e implementato internamente da Q8, il sistema operativo CartissimaQ8 diventa un facilitatore supportato da tecnologie abilitanti, che rende fluidi e velocizza i processi sia per i piccoli gruppi che per le grandi compagnie, con un ventaglio di proposte adattate ad ogni realtà”.

Sono 4 le differenti opzioni disponibili per i clienti, ideate grazie all’ascolto e all’osservazione della customer base di Q8 rispetto alle differenti occorrenze che la gestione di flotta può far emergere:

il pacchetto Light è pensato per piccole flotte di numero contenuto, e permette il controllo da remoto di carte, codici pin, transazioni e fatture;

è pensato per di numero contenuto, e permette il di carte, codici pin, transazioni e fatture; il pacchetto Pro è rivolto a chi deve effettuare pagamenti online in totale sicurezza e verificare le transazioni, grazie all’innovativo sistema Q8PAY;

è rivolto a chi deve effettuare in totale sicurezza e verificare le transazioni, grazie all’innovativo sistema Q8PAY; il pacchetto Premium, adatto alla gestione di flotte medio-grandi , permette il coordinamento delle attività e dei rifornimenti di tutti i driver. Attraverso la creazione di account dedicati è possibile monitorare i pagamenti dei componenti della flotta e impostare alert specifici;

adatto alla gestione di , permette il coordinamento delle attività e dei rifornimenti di tutti i driver. Attraverso la creazione di è possibile monitorare i pagamenti dei componenti della flotta e specifici; il pacchetto Executive è la soluzione per la gestione di flotte di grandi dimensioni. Permette, infatti, di organizzare il lavoro accuratamente e in totale sicurezza attraverso report dettagliati con la possibilità di personalizzare i PIN delle singole carte.

L’App CartissimaQ8, gratuita per device iOS e Android, si inserisce in modalità smart nel flusso di lavoro dei driver, semplificandone molteplici aspetti. In pochi “tap” sullo schermo sarà possibile individuare la stazione di servizio Q8 più vicina fra gli oltre 2.800 punti vendita presenti lungo le principali arterie stradali e autostradali. Per fare poi rifornimento, senza utilizzare la carta fisica, si potrà ricorrere al codice di pagamento digitale a validità temporale oppure sfruttare l’innovativo comando dello sblocco pompa. Attivando le notifiche, inoltre, sarà possibile rimanere aggiornati su tutte le novità e le promozioni in corso.

User experience, accessibilità e coinvolgimento degli utenti sono la chiave

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sceglie dunque di investire ancora una volta nel digitale offrendo servizi e funzionalità innovative che rendono l’utente sempre più autonomo. In linea con la crescente offerta nel settore degli strumenti digitali in ambito business, il core del restyling dell’offerta CartissimaQ8 è stato incentrato sul rinnovo del portale CartissimaWeb. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’esperienza d’uso sempre più interattiva, semplificata e coinvolgente. Le nuove implementazioni consentono agli imprenditori di gestire totalmente da remoto la flotta. È possibile, ad esempio, abilitare o disabilitare le carte dei driver, visualizzare fatture e transazioni, ma anche monitorare la flotta accedendo a una dettagliata reportistica. Anche i consumi possono essere facilmente monitorati ed in tempo reale, con uno sguardo rivolto al contenimento delle emissioni. Ogni operazione può essere condotta in autonomia e sicurezza grazie all’implementazione di sistemi di controllo all’avanguardia - come la possibilità di attivare PIN ‘usa e getta’ - o sistemi antifrode necessari per una maggiore tutela contro azioni indesiderate che Q8 ha sviluppo in casa grazie al lavoro congiunto delle sue divisioni.

L’operazione di restyling di CartissimaQ8 offre ai clienti business un piano adatto a tutte le esigenze. Le quattro proposte disponibili abbracciano tutte le necessità che possono emergere nella gestione di un parco veicoli, a prescindere dalla sua dimensione.

“CartissimaQ8 costituisce una delle nostre sfide più ambiziose e racchiude in pieno gli aspetti del DNA aziendale Q8: competenza, flessibilità, accessibilità. Il rilancio di CartissimaQ8, un servizio già di successo, rappresenta un nuovo approdo nel panorama del fleet management. Abbiamo investito molto nel perfezionamento del portale CartissimaWeb, un ambiente digitale user friendly plasmato sull’ascolto delle necessità dei nostri clienti ma anche un vero e proprio hub evoluto della mobilità, pensato per essere molto più di un gestionale”, ha aggiunto Curtacci.

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. conferma così il suo ruolo di leader, posizionandosi come pioniere dell’innovazione tecnologica nel panorama delle carte carburante.