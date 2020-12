Xiaomi Redmi Note 9S ad un prezzo speciale nel Solo per oggi Mediaworld

Le occasioni per portarsi a casa ottimi prodotti a prezzi interessanti non mancano, nonostante il Black Friday sia ormai terminato, merito di portali come Mediaworld che, con le sue offerte del giorno, permette agli utenti più veloci di risparmiare cifre consistenti. Sì, occorre essere veloci perché gli sconti di questa iniziativa durano solo 24 ore e termineranno alla mezzanotte, per poi tornare ai loro prezzi originali, motivo per cui suggeriamo di approfittarne qualora vediate in offerta uno o più articoli che vi interessano per non perdere quelle che, con ogni probabilità, saranno le ultime occasioni dell’anno.

Le offerte messe a disposizione oggi da Mediaworld non sono molte ma sufficienti per soddisfare coloro che cercano un nuovo televisore o piccoli elettrodomestici, nonché coloro che sono a caccia di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ad essere probabilmente più interessante è proprio quest’ultimo, dal momento che il portale propone lo Xiaomi Redmi Note 9S ad un prezzo decisamente allettante, come se il suo prezzo di lancio non fosse già abbastanza da renderlo uno dei migliori dispositivi nella sua fascia.

Proposto a soli 169,99€ invece di 249,99€, lo Xiaomi Redmi Note 9S vanta caratteristiche degne di nota per la cifra richiesta. Infatti all’interno è presente il validissimo Snapdragon 720G, abbinato a 4GB di RAM e una batteria da oltre 5.000 mAh. Questo modello è perfetto per coloro che cercano uno smartphone entry-level in grado di eseguire le principali operazioni senza bloccarsi nei punti cruciali e senza quei fastidiosi rallentamenti che spesso portano alla chiusura forzata di un’applicazione. Dotato di ben 4 fotocamere posteriori, è capace di regalare scatti di rilievo se consideriamo il prezzo, scatti che, se eseguiti in condizione di luce favorevole, non hanno niente da invidiare alle soluzioni più costose, per non parlare dell’autonomia, che lo rende praticamente un batteryphone.

