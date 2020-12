Xioami Smart Band 4 ad un prezzo super conveniente su eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte di Amazon di questa mattinata, è arrivato ora il momento di proporvi anche quelle che sono le occasioni Imperdibili di eBay in questa ultima giornata prima delle feste. Le offerte, del resto, sono ancora moltissime, ed includono una vasta gamma di articoli tra cui smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, le prime calze per la Befana, profumi e tanto altro con sconti che arrivano a superare il 70%. Di certo si tratta di promozioni che con la loro varietà potranno ispirarvi per realizzare gli ultimi regali prima che i tempi di consegna possano dilatarsi fino a dopo le feste.

Tra le fantastiche offerte disponibili, è presente anche la Xioami Smart Band 4 che può esser acquistata a 25,99€ con uno sconto del 50% sul suo prezzo di listino, facendo di questo dispositivo un perfetto regalo da fare soprattutto agli sportivi. Con il suo ampio display touch da 0,95″ pollici AMOLED più grande dei precedenti modelli, Xioami Smart Band 4 offre una visione ampia e soprattutto a colori di tutte le informazioni come monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e permette di controllare attraverso dei particolari grafici le attività della giornata ed i vari obiettivi delle fasi di allenamento completate.

Oltre alle classiche impostazioni come contapassi, notifiche e messaggi di testo in Xioami Smart Band 4 sono presenti 6 modalità di allenamento tra cui tapis roulant, la corsa, il ciclismo ed il nuoto, che assieme alla sua resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità, fanno di questo dispositivo il vero must have degli sportivi. Infine, ciliegina sulla torta di questo versatile fitband è la sua batteria, che riesce a far arrivare la sua autonomia fino a 20 giorni mantenendo attive tutte le sue funzioni di monitoraggio.

Xioami Smart Band 4 non sarà l’ultima versione di fitband del colosso cinese, ma è ancora un prodotto molto valido che, specie a questo prezzo, rappresenta davvero un’ottima occasione per un bel regalo, economico e funzionale. Ciò detto, ancora una volta vi ricordiamo che le offerte Imperdibili di eBay coinvolgono un gran numero di prodotti ed il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di questo fine settimana, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

