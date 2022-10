Siete in fibrillante attesa per il seguito di Zelda Breath of the Wild? Nel caso abbiate risposto affermativamente vi farà decisamente piacere sapere che, nonostante manchino ancora diversi mesi al 12 maggio 2023, è possibile prenotare il titolo Nintendo fin da ora, risparmiando anche qualche euro. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, questo il nome completo del gioco, è infatti fin da ora disponibile al preordine su eBay all’ottimo prezzo di 57,80 euro.

The Legend of Zelda Breath of the Wild

A oggi non è purtroppo dato sapere se saranno rilasciate per l’atteso titolo anche determinate Limited o Collector’s Edition. Nel caso Nintendo decida di svelarle al grande pubblico, sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo con tutte le informazioni a riguardo. Nell’attesa di saperne di più, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom può a partire da ora essere comunque prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Oltre al preordine dell’attesissimo sequel di Zelda Breath of the Wild vi sono anche innumerevoli altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo all’annunciato capolavoro per Nintendo Switch? Potete trovarlo in preordine seguendo comodamente il link qui sotto.

