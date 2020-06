Zero pensieri Unieuro: acquista un grande elettrodomestico Candy e ricevi uno sconto del 10%

Continua l’onda di sconti e promozioni da Unieuro! Nei giorni passati vi abbiamo parlato del sottocosto sui piccoli elettrodomestici, ma adesso è arrivato il momento dell’iniziativa Zero Pensieri riguardante i grandi elettrodomestici da incasso Candy come frigoriferi, forni o lavatrici. Vi basterà, infatti, acquistare un prodotto appartenente ad una di queste categorie per poter usufruire di un’ulteriore sconto del 10% sul prezzo e della consegna gratuita, ma la ciliegina sulla torta di questa iniziativa è il fatto che con l’acquisto di una lavatrice o lavastoviglie riceverete anche in omaggio anche 8 flaconi di detersivo Winni’s.

Comfort e facilità d’uso sono le parole d’ordine in questa selezione di prodotti, dove sono presenti elettrodomestici che non solo puntano ad evitare sforzi eccessivi e perdite di tempo, ma che vi permetteranno anche di avere un occhio di riguardo verso i consumi. Articoli certificati con classe di efficienza energetica A+++, come nella lavatrice Candy Smart 14102T3-01, che permette di controllare le varie attività attraverso lo smartphone, ed è progettata per offrire un oblò di carico più alto per non stressare la schiena durante le fasi di carico o scarico. Tutto questo in una lavatrice che mantiene alti gli standard di ottimizzazione del tempo e del risparmio con 4 tipologie di programmi, opzione di partenza differita e rilevatore di peso per calcolare la giusta quantità di acqua necessaria ed evitare di incorrere in fastidiosi sprechi. Con questa promozione di Unieuro, l’incredibile la lavatrice Candy Smart potrà essere acquistata al prezzo di 349,00€ anziché i 636,52€, senza contando lo sconto ulteriore del 10% ed i flaconi di detersivo in omaggio.

Ovviamente, quella relativa alla lavatrice Candy Smart 14102T3-01 è solo una delle tante offerte della promozione Zero Pensieri di Unieuro, ed ecco perché il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa e poter scegliere l’elettrodomestico che si addice di più alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi andare fra le categorie di offerte Unieuro, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I migliori prodotti Candy in offerta

