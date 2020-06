Dyson V8 ad un prezzo eccezionale e tanti altri sconti nei Sottocosto di Unieuro

Comincia il mese di giugno e, quanto meno a giudicare alle numerose offerte disponibili online, sembra che lo stia facendo con il giusto sprint. Come avrete visto, sono già numerosissime le offerte che vi abbiamo proposto in mattinata, ed ancora molte ve ne offriremo nel resto della giornata, specie considerando che store come Unieuro – protagonista di questo articolo – non sembra proprio voler rimanere indietro rispetto all’agguerrita concorrenza di Amazon e eBay.

Offerte eccezionali, come l’ottimo aspirapolvere Dyson V8 Absolute che, grazie alle promozioni del “Sottocosto” Unieuro, è oggi in sconto al prezzo eccezionale di soli 299,00€, rispetto ai 349,00€ del prezzo originale!

Potente, performante e facilissimo da usare, Dyson V8 Absolute è il compagno ideale per le pulizie di casa. La sua batteria a sei celle agli ioni di litio garantisce fino a 40 minuti di pulizie ininterrotte, effettuabili ad una potenza di aspirazione costante pari a 115 Air Watt, senza alcun calo di prestazione! Munito di guarnizione ermetica attorno alla schiera di cicloni e una guarnizione in gomma pressurizzata attorno al filtro, trattiene al suo interno polvere e allergeni senza il rischio di perdite o di diffusione, imprigionando il 99,97% della polvere fino a 0,3 micron³ ed espellendo aria più pulita. Dotato di una comoda base di ricarica a muro, il Dyson V8 Absolute è sempre pronto all’uso, e grazie alle sue 2 spazzole ed alle 2 modalità di pulizia, permette di intervenire nella raccolta dello sporco su qualunque tipo di superficie, tappeti compresi.

Insomma, un alleato imbattibile nella lotta contro lo sporco che, per altro, è solo uno delle ottime proposte dei Sottocosto Unieuro. Le offerte, infatti, sono ancora numerose ed ecco perché le abbiamo visionate e riassunte per voi in una comoda e pratica lista di acquisti consigliati, pur consigliandovi di tenere sotto controllo anche la pagina relativa a tutte le promozioni disponibili, dove potrete rintracciare tutti gli sconti del giorno. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

