Altro che Netflix, lo streaming di NASA Plus è tutto gratis

Il nuovo servizio di streaming dell'agenzia spaziale statunitense, NASA Plus, promette un'esperienza di streaming senza pubblicità e senza costi che soddisfa la curiosità degli appassionati di esplorazione spaziale.

Accessibile tramite l'app NASA su dispositivi iOS e Android, oltre che sulle piattaforme di streaming più diffuse, NASA Plus apre ad un universo di serie video originali, servizi in diretta e nuovi programmi accattivanti.

Che cos'è NASA Plus?

NASA Plus segna l'ingresso dell'agenzia spaziale nello streaming on-demand e si trova all'interno dell'app NASA, recentemente aggiornata. Disponibile sulle principali piattaforme, tra cui Android, iOS, Apple TV, Fire TV, Roku e il web, il servizio vanta contenuti adatti alle famiglie, con spettacoli dal vivo vincitori di Emmy e una serie di nuove serie incentrate sulle notizie e sull'istruzione.

L'enfasi su interviste esclusive, storie e serie originali mira a mettere "lo spazio su richiesta e a portata di mano", rendendolo un'aggiunta unica al panorama dello streaming.

Come si può guardare NASA Plus?

Guardare NASA Plus è un gioco da ragazzi. È sufficiente scaricare l'app NASA sulla piattaforma mobile o televisiva scelta. Che si tratti di iOS o Android per lo smartphone o di Roku, Apple TV o Amazon Fire TV per il grande schermo, NASA Plus garantisce un'esperienza di visione semplice e veloce. La parte migliore? È un servizio completamente gratuito e non sarà interrotto da annunci pubblicitari, grazie al finanziamento della NASA da parte del Congresso degli USA.

Cosa si può guardare su NASA Plus?

NASA Plus offre una serie di contenuti, tra cui aggiornamenti sulle missioni, filmati dietro le quinte e streaming di eventi in diretta. I contenuti più interessanti, tuttavia, sono i documentari e le docu-serie. Con 25 serie già disponibili, la libreria è destinata ad ampliarsi nel tempo.

Figurano anche programmi adatti alle famiglie, come "Elmo visita la NASA", e originali avvincenti come "The Traveler", "NASA Explorers" e "Other Worlds".

The Traveler, una serie adatta ai bambini, conduce gli spettatori nella più grande avventura dell'agenzia spaziale, con la partecipazione di un simpatico marziano. Per un'esperienza più animata, "Lucy" segue un'allegra sonda spaziale in epiche avventure, precedentemente presentate sul canale YouTube della NASA.

Per chi ha un debole per l'esplorazione, NASA Explorers approfondisce la missione della sonda OSIRIS-REx per la raccolta di un campione da un asteroide, offrendo spunti di riflessione sulle origini del sistema solare. Nel frattempo, Other Worlds invita gli spettatori ad assistere alle reazioni degli scienziati ai dati rivoluzionari del James Webb Space Telescope, l'osservatorio più potente del mondo.

NASA Plus è la stessa cosa di NASA TV?

No, non lo è. Mentre NASA TV rimane un canale televisivo tradizionale americano, NASA Plus è la prima incursione dell'agenzia nello streaming on-demand. Anche se i contenuti di NASA TV possono finire su NASA Plus, il vero vantaggio sta nella flessibilità di accedere a NASA Plus praticamente su qualsiasi dispositivo a proprio piacimento, quando lo si ddesidera.

Il lancio di NASA Plus fa parte di un'iniziativa più ampia per elevare le piattaforme digitali della NASA, fornendo a tutti l'accesso a un nuovo mondo di contenuti dell'agenzia spaziale. Per gli appassionati dello spazio si tratta di un significativo passo avanti, che garantisce che le meraviglie del cosmo siano a portata di click. Allacciate le cinture e preparatevi a un viaggio tra le stelle!