Nella ricerca sull'invecchiamento, un nuovo approccio potrebbe rivoluzionare il modo in cui pensiamo ai farmaci anti-età: anziché agire direttamente sulle cellule umane, alcune molecole potrebbero funzionare trasformando i batteri intestinali in vere e proprie biofabbriche di composti benefici. È questa la prospettiva aperta da uno studio condotto nel laboratorio di Meng Wang, ricercatrice senior presso il Janelia Research Campus, che da anni indaga i meccanismi biologici alla base della longevità. La scoperta rappresenta un cambio di paradigma significativo: invece di somministrare direttamente sostanze che rallentano l'invecchiamento, si potrebbe stimolare il microbiota intestinale a produrle autonomamente.

Il punto di partenza della ricerca è l'acido colanico, un polisaccaride naturalmente sintetizzato da diversi ceppi batterici intestinali. Studi precedenti avevano già dimostrato che questa molecola è in grado di prolungare la vita di organismi modello come il nematode Caenorhabditis elegans e il moscerino della frutta Drosophila melanogaster. Il gruppo di Wang ha voluto compiere un passo ulteriore: trovare un metodo pratico per aumentare la produzione endogena di acido colanico sfruttando l'ecosistema microbico dell'intestino, trasformando così una scoperta di laboratorio in una potenziale strategia terapeutica.

La chiave dell'esperimento è stata l'utilizzo di cefaloridinaa, un antibiotico della famiglia delle cefalosporine, somministrato però a dosi molto basse. Contrariamente a quanto avviene con le dosi terapeutiche standard, queste piccole quantità non eliminano i batteri intestinali ma ne modulano l'attività metabolica. I ricercatori hanno osservato che, esposti a concentrazioni sub-terapeutiche di cefaloridinaa, i microrganismi intestinali aumentavano drasticamente la produzione di acido colanico. Nei nematodi trattati con questo protocollo, la durata della vita risultava significativamente prolungata, stabilendo un legame diretto tra l'incremento del composto batterico e il miglioramento della longevità.

La cefaloridinaa assunta per via orale non viene assorbita nel circolo ematico, permettendo di modulare il microbioma intestinale senza effetti sistemici sull'organismo ospite

L'aspetto più promettente della ricerca emerge dagli esperimenti condotti sui topi. Anche nei modelli murini, basse dosi di cefaloridinaa hanno attivato l'espressione dei geni batterici coinvolti nella biosintesi dell'acido colanico. Questo intervento mirato sul microbiota ha prodotto modifiche metaboliche misurabili e clinicamente rilevanti: nei maschi si è registrato un aumento delle lipoproteine ad alta densità (il cosiddetto colesterolo buono) e una riduzione delle lipoproteine a bassa densità (colesterolo cattivo), mentre nelle femmine si sono osservati livelli di insulina significativamente più bassi. Questi parametri sono tutti biomarcatori associati a un invecchiamento più sano e a un minor rischio di patologie metaboliche e cardiovascolari.

La peculiarità farmacocinetica della cefaloridinaa rappresenta un vantaggio fondamentale per questa strategia. Quando somministrata per via orale, la molecola rimane confinata nel tratto gastrointestinale senza essere assorbita nella circolazione sistemica. Questa caratteristica permette di agire selettivamente sul microbiota intestinale, evitando la tossicità e gli effetti collaterali tipici dei farmaci che raggiungono tutti i tessuti dell'organismo. Si tratta di una proprietà cruciale per lo sviluppo di terapie a lungo termine destinate a persone sane che vogliono rallentare i processi d'invecchiamento.

L'approccio proposto dal team di Wang apre prospettive completamente nuove nel campo della medicina della longevità. Tradizionalmente, i farmaci vengono progettati per interagire con recettori o enzimi delle cellule umane. Questa ricerca suggerisce invece che sia possibile ottenere benefici terapeutici agendo come direttori d'orchestra del microbioma, guidando le comunità batteriche intestinali a sintetizzare le molecole di cui l'organismo ha bisogno. Si tratterebbe di una forma di "farmacologia indiretta", dove il bersaglio terapeutico non è l'ospite ma i suoi simbionti microbici.

Le implicazioni pratiche di questa scoperta sono molteplici. Innanzitutto, potrebbe ridurre drasticamente gli effetti avversi dei trattamenti anti-invecchiamento, poiché i composti attivi verrebbero prodotti localmente nell'intestino e solo nelle quantità necessarie. In secondo luogo, questo metodo potrebbe essere applicato non solo all'acido colanico ma a un'intera gamma di metaboliti batterici con proprietà benefiche, dalle vitamine agli acidi grassi a catena corta, fino a molecole immunomodulatrici. Infine, l'approccio potrebbe rivelarsi particolarmente efficace per trattare le differenze individuali nella risposta ai farmaci, dato che la composizione del microbiota varia notevolmente tra persone diverse.