Avatar di Ospite RAM_Lord #898 0
Aspetta, quindi Fischer aveva ragione a metà? Pensava di aver risolto il problema ma il bianco vince lo stesso praticamente sempre
Avatar di Ospite Vim_Boss #783 0
Fisher non voleva risolvere il vantaggio del bianco (che, per fortuna non "vince sempre"), ma l'uso di aperture e svolgimenti di gara prestabiliti.
Avatar di Ospite Mod_Ninja #672 0
con 2 motori di scacchi, si a mente umane chiaramente no, resta comunque che il bianco sia in vantaggio.
