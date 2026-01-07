Marc Barthelemy ha condotto uno studio sulla correttezza statistica degli scacchi. Secondo quanto riportato da PopSci, il ricercatore dell'Università di Paris-Saclay ha analizzato le 960 varianti del sistema ideato da Bobby Fischer. L'obiettivo dell'analisi era determinare se la randomizzazione dei pezzi potesse effettivamente eliminare il vantaggio competitivo di chi muove per primo.

Questa ricerca è significativa perché mette in discussione un dogma della teoria dei giochi moderna. Per decenni, si è creduto che il Chess960 fosse la soluzione definitiva alla noia delle aperture memorizzate e allo squilibrio strutturale del gioco classico. Ma i dati confermano che il bianco mantiene la predominanza quasi assoluta, e allora l'intero approccio alla competizione di alto livello deve essere necessariamente rivisto.

Il lavoro di Barthelemy si è avvalso di Stockfish, uno dei motori di analisi più potenti al mondo, per calcolare le migliori mosse possibili in ogni scenario. I risultati sono impietosi: nel 99,6% delle configurazioni iniziali, il vantaggio del bianco rimane una caratteristica strutturale robusta. Questo accade perché la prima mossa non è solo un atto simbolico, ma un generatore di inerzia che detta il ritmo dell'intero match, indipendentemente dalla posizione di alfieri o cavalli.

Il vantaggio del bianco è una caratteristica strutturale robusta del gioco di scacchi.

Il Chess960, noto anche come Fischer Random Chess, era stato progettato per premiare la creatività pura rispetto allo studio mnemonico. Negli scacchi standard, i Grandi Maestri dedicano anni a memorizzare varianti infinite, trasformando spesso le partite in sfide tra database biologici. Fischer voleva rompere questa catena, ma non aveva a disposizione la potenza di calcolo necessaria per validare matematicamente l'equità delle sue 960 posizioni.

L'analisi statistica ha rivelato che la complessità decisionale varia enormemente tra le diverse configurazioni. Alcune posizioni richiedono una quantità di informazioni posizionali superiore per essere giocate correttamente, aumentando il carico cognitivo sui giocatori.

La ricerca della posizione perfetta

Tra la vasta gamma di opzioni, lo studio identifica la posizione 198 come la più equilibrata in assoluto. In questa configurazione, l'asimmetria tra i due schieramenti è vicina allo zero, rendendo la partita teoricamente equa. Al contrario, la posizione 226 è stata classificata come la più complessa, offrendo uno scenario in cui la capacità di calcolo umana viene messa a dura prova dalla mancanza di schemi riconoscibili.

La posizione 198 è la più equilibrata con un'asimmetria vicina allo zero assoluto.

Barthelemy suggerisce che la disposizione tradizionale dei pezzi, rimasta invariata per secoli, non sia figlia di una ricerca dell'equilibrio, ma di una predilezione per la simmetria visiva. Gli scacchi si sono evoluti come un prodotto culturale più che come un algoritmo perfetto. In questo senso, lo studio si inserisce in un filone di ricerca che analizza la matematica e la teoria dei giochi applicata ai grandi classici, cercando di mappare i confini tra abilità umana e determinismo informatico.

La capacità dell'intelligenza artificiale di smascherare questi squilibri solleva interrogativi sull'uso dei motori di analisi nelle competizioni. Sebbene Stockfish sia uno strumento indispensabile, la sua supremazia ha evidenziato come persino i sistemi più avanzati, inclusi quelli che superano le capacità di modelli linguistici come ChatGPT, fatichino a trovare un terreno di gioco realmente neutro. Il vantaggio della prima mossa sembra essere un bias intrinseco al sistema binario del gioco.

L'asimmetria nelle decisioni è superiore alla media nella configurazione standard degli scacchi.

L'analisi di Barthelemy non mira a distruggere il fascino del Chess960, ma a fornire agli organizzatori di tornei gli strumenti per garantire match più giusti. Se la posizione 198 garantisce l'equità, potrebbe diventare lo standard de facto per le finali mondiali. Questo approccio basato sui dati trasforma il gioco da una tradizione estetica a una disciplina regolata da criteri di equità misurabili e verificabili.

L'ossessione per l'equità perfetta rischia però di svuotare il gioco della sua componente drammatica. Il vantaggio del bianco, pur essendo statisticamente rilevante, è spesso il motore che spinge il nero a cercare contromosse asimmetriche e rischiose. Se eliminassimo ogni squilibrio tramite algoritmi, potremmo trovarci di fronte a una serie infinita di patte teoriche, rendendo questo gioco tecnicamente perfetto ma emotivamente sterile. La perfezione matematica non sempre coincide con l'intrattenimento o il valore formativo di una sfida.

Inoltre, l'idea che la simmetria visiva abbia guidato l'evoluzione degli scacchi a discapito dell'equilibrio è un'osservazione acuta che evidenzia i limiti del design umano. Abbiamo costruito un gioco che "sembra" giusto perché è speculare, ignorando per secoli che la temporalità della mossa rompe ogni simmetria spaziale. Questo studio ci ricorda che, nell'era dell'analisi computazionale, le nostre tradizioni più radicate devono essere pronte a passare sotto il setaccio del silicio per sopravvivere alla prova della realtà.