La fisiologia vegetale nasconde ancora meccanismi fondamentali che sfuggono alla comprensione della scienza moderna. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Helsinki ha identificato un'interazione finora sconosciuta tra due organelli cellulari chiave nelle piante — i mitocondri e i cloroplasti — che potrebbe riscrivere la nostra comprensione di come le piante regolano i livelli interni di ossigeno e rispondono alle condizioni di stress ambientale. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica peer-reviewed Plant Physiology, apre nuove prospettive nello studio del metabolismo vegetale e della resilienza delle colture agricole.

All'interno delle cellule vegetali, l'ossigeno è governato da due protagonisti opposti: i mitocondri, che lo consumano durante la respirazione cellulare per produrre energia sotto forma di ATP, e i cloroplasti, che lo liberano come sottoprodotto della fotosintesi. Sebbene entrambi i processi siano studiati da decenni, il modo in cui questi due organelli si influenzano reciprocamente attraverso lo scambio di ossigeno era rimasto largamente inesplorato. L'ossigeno, del resto, non è un semplice gas di scarto nelle piante: è coinvolto nel metabolismo, nella crescita, nelle risposte immunitarie e nella capacità di adattarsi allo stress, inclusa la guarigione delle ferite, come dimostrano precedenti lavori dello stesso ateneo finlandese.

Lo studio è stato guidato dal dottor Alexey Shapiguzov, ricercatore e docente presso il Centre of Excellence in Tree Biology del campus Viikki dell'Università di Helsinki. Il suo gruppo ha utilizzato come organismo modello Arabidopsis thaliana, la piccola pianta erbacea diventata il riferimento standard della biologia molecolare vegetale grazie alla semplicità del suo genoma e alla facilità con cui può essere modificata geneticamente. In questo caso, i ricercatori hanno lavorato con linee transgeniche di Arabidopsis portatrici di difetti nei mitocondri che inducono l'attivazione di enzimi respiratori alternativi, aumentando così significativamente il consumo di ossigeno mitocondriale.

Le piante modificate hanno mostrato due caratteristiche distintive rispetto ai controlli selvatici. In primo luogo, l'aumento della respirazione mitocondriale ha determinato una riduzione misurabile dei livelli di ossigeno nei tessuti vegetali. In secondo luogo, i cloroplasti di queste piante hanno sviluppato una resistenza al metil viologeno, un composto chimico noto per deviare gli elettroni dal fotosistema I verso l'ossigeno molecolare, generando specie reattive dell'ossigeno (ROS) potenzialmente dannose per la cellula. Questa resistenza era inaspettata e ha aperto la strada all'interpretazione chiave dello studio.

Per chiarire il meccanismo sottostante, i ricercatori hanno esposto le piante a gas azoto, creando artificialmente condizioni di bassa concentrazione di ossigeno. In queste condizioni, il trasferimento di elettroni all'ossigeno si è ridotto drasticamente, indicando che il metil viologeno non disponeva più del suo substrato indispensabile: l'ossigeno stesso. Il ragionamento è lineare ma potente — se i mitocondri iperattiví consumano più ossigeno, ne rimane meno all'interno dei cloroplasti per alimentare le reazioni che producono ROS.

"Per quanto ne sappiamo, questa è la prima evidenza che i mitocondri influenzano i cloroplasti attraverso uno scambio intracellulare di ossigeno", ha dichiarato il dottor Alexey Shapiguzov.

Ciò che emerge è l'esistenza di un vero e proprio drenaggio interno di ossigeno: quando i mitocondri intensificano il loro metabolismo in risposta allo stress, sottraggono ossigeno ai cloroplasti, alterando sia la fotosintesi sia il metabolismo delle specie reattive dell'ossigeno. Si tratta di un meccanismo di regolazione finora non descritto, che potrebbe rappresentare una strategia adattativa delle piante per modulare la produzione di ROS in condizioni ambientali difficili, come l'alternanza luce-buio o eventi di allagamento.

Le implicazioni di questa scoperta vanno ben oltre la biologia di base. La comprensione di come respirazione e fotosintesi interagiscano attraverso lo scambio di ossigeno potrebbe fornire strumenti più precisi per misurare e visualizzare la fisiologia vegetale in tempo reale. Queste tecnologie di imaging potrebbero rivelarsi particolarmente preziose per il miglioramento genetico delle colture e per il rilevamento precoce dello stress nelle piante agricole, prima che esso si manifesti con sintomi visibili e danni irreversibili alla produzione.

Dal punto di vista metodologico, lo studio dimostra l'efficacia dell'approccio genetico-funzionale combinato con manipolazione gassosa controllata, un paradigma sperimentale sempre più diffuso nella biologia cellulare vegetale. Restano tuttavia aperte diverse domande fondamentali: con quale velocità avviene questo scambio di ossigeno tra organelli? Esiste una struttura fisica — come regioni di contatto membranoso tra mitocondri e cloroplasti — che facilita questo trasferimento? E questo meccanismo è conservato evolutivamente in altre specie vegetali, incluse le colture di interesse agronomico come il frumento, il riso o il mais?

I prossimi passi della ricerca del gruppo di Shapiguzov punteranno probabilmente a rispondere a queste domande, estendendo l'analisi a condizioni di stress più ecologicamente rilevanti e a specie vegetali di maggiore impatto economico. La scoperta suggerisce che l'interazione tra mitocondri e cloroplasti, spesso studiata in termini di scambio di metaboliti carboniosi o segnali redox, possieda una dimensione gassosa finora trascurata, che potrebbe rivelarsi determinante per capire come le piante sopravvivono e si adattano in un clima sempre più instabile.