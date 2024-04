Con le auto elettriche l'aria è più pulita, la conferma in un nuovo studio

Per molti probabilmente è un’ovvietà ma per tanti altri bisogna mettere tutto in discussione quando si parla di auto elettriche, persino il concetto che se in una zona sostituisci le auto termiche la qualità dell’aria migliora. Abbastanza facile da capire, ma in California hanno voluto confermarlo con una ricerca scientifica.

Lo studio è stato condotto dall'Università della California, Berkeley. Il professor Ronald Cohen ha installato una rete estesa di monitoraggio delle emissioni di CO2 nella regione, rivelando che l'adozione di veicoli elettrici sta producendo un effetto positivo sull'inquinamento atmosferico. Non basterà a raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati, ma è di grande aiuto.

L'adozione di veicoli elettrici, infatti, rappresenta solo uno dei passaggi necessari per raggiungere gli obiettivi di emissioni zero fissati per il 2045. Tuttavia, questo studio evidenzia l'importanza di accelerare le azioni per ridurre le emissioni di CO2 e raggiungere gli ambiziosi obiettivi di emissioni zero delle città.

Vale poi la pena ricordare che quando si parla di “aria inquinata” bisogna includere anche altri elementi, come il PM10 e il PM2,5, e anch’essi sono in buona parte prodotti dalle auto termiche. Questi inquinanti, insieme alla CO2, hanno un effetto sulla mortalità e su diversi problemi di salute.

Una situazione che conosciamo anche in Italia: la parte Nord del Paese, dove vivono oltre 30 milioni di persone, è una delle aree più inquinate del mondo e avrebbe sicuramente bisogno di tutto il possibile per affrontare la situazione. Mettere in strada più auto elettriche sicuramente non basta, ma grazie allo studio di Berkeley ora sappiamo che ha un effetto positivo diretto e misurabile.