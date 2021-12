Droni autonomi studieranno l’assorbimento di carbonio nell’oceano

L’azienda Saildrone, già nota per aver inviato una flotta di droni a navigazione autonoma sul percorso dell’uragano Sam per contribuire a migliorare i modelli di previsione, ha ora lanciato tre veicoli a guida autonoma all’interno della Corrente dle Golfo, per aiutare a studiare la’ssorbimento di carbonio dell’oceano. “C’è molta incertezza nell’assorbimento di carbonio negli oceani: quasi 4 miliardi di tonnellate di CO2 separano la media delle stime basate su modelli, dalle stime basate sull’osservazione”, ha spiegato il co-responsabile del progetto, Jaime Palter. “Si tratta di quasi la stessa QUANTITÀ di CO2 emessa dagli Stati Uniti, circa 5 miliardi di tonnellate, ogni anno! Con più osservazioni in situ possiamo fare di meglio”.

Così tre Saildrone Explorer sono stati schierati da Newport, Rhode Island, in una missione di sei mesi guidata da scienziati dell’Università del Rhode Island (URI) e del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Raggio (ECMWF). Il progetto finanziato da Google vedrà i droni navigare attraverso quella che viene descritta come la corrente più rapida del Nord Atlantico e uno degli ambienti più ostili sulla Terra, per raccogliere dati in situ e contribuire a ridurre le incertezze che circondano la quantità di anidride carbonica che l’oceano assorbe effettivamente.

I droni lunghi 7 m sono spinti dal vento grazie a un’ala di 5 m, con i sensori di bordo, tra cui un sensore ASVCO2 progettato dal Pacific Marine Environmental Laboratory della National Oceanographic and Atmospheric Administration e Acoustic Doppler Current Profilers, alimentati da pannelli solari.

Credits: Saildrone

Tali velivoli hanno già navigato con successo attraverso l’Atlantico in entrambe le direzioni, ha trasmesso video in diretta dall’occhio di un uragano di categoria 4 e un altro modello personalizzato ha percorso più di 22.000 km in 196 giorni per diventare il primo veicolo autonomo a circumnavigare l’Antartide.

Quest’ultima missione vedrà un Saildrone situato a est di Cape Hatteras, NC, un altro posizionato a metà del flusso e un terzo al largo delle Grand Banks di Terranova. Gli esploratori navigano avanti e indietro attraverso la Corrente del Golfo per raccogliere dati per due progetti di ricerca.

I dati quasi in tempo reale saranno inviati via satellite per la successiva trasmissione al team della URI Graduate School of Oceanography, che studierà quanta anidride carbonica può essere assorbita e creerà mappe dello scambio di carbonio aria-mare attraverso la Corrente del Golfo. L’ECMWF, nel frattempo, spera di determinare la posizione precisa della Corrente del Golfo e misurare le differenze di temperatura ai confini delle acque calde e fredde.

“La Corrente del Golfo ha anche un grande impatto sulle previsioni meteorologiche e sulle previsioni climatiche”, ha detto Philip Browne dell’ECMWF. “Siamo entusiasti di essere in grado di indirizzare Saildrones a raccogliere dati da questa regione, fisicamente e scientificamente impegnativa, per contribuire a migliorare il nostro approccio al sistema terrestre delle previsioni”.