Ecco come il grattacielo di Taiwan è sopravvissuto al terremoto sfruttando la Fisica

Un enorme pendolo di 730 tonnellate, sospeso all'interno del famoso grattacielo Taipei 101 a Taiwan, ha svolto un ruolo cruciale nella protezione della struttura durante il recente terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la regione. Questo pendolo, visibile al pubblico nell'osservatorio al 89° piano, non solo è diventato una popolare attrazione turistica, ma funge anche da "smorzatore di massa accordato": vale a dire che smorzare le oscillazioni dovute al sisma; ma serve anche per i forti genti.

La notevole creazione è nota da tempo, anche per il Taipei 101 è stato costruito circa 20 anni fa. Tuttavia ogni volta si resta ammirati di fronte a un’idea tanto semplice quanto geniale ed efficace. Un’efficacia che è stata dimostrata in modo spettacolare durante il terremoto di questa settimana, contrastando le forze che avrebbero potuto mettere a rischio la stabilità del grattacielo.

Oltre al pendolo, la struttura del Taipei 101 è progettata con una serie di 380 pali che affondano per molti metri nel terreno, fino al substrato roccioso. Danno un supporto prezioso all’intera struttura e ne costituiscono le fondamenta.

Molti altri grattacieli usano una serie di contrappesi mobili e strutture “galleggianti” per resistere a terremoti anche molto potenti. Queste tecniche, basate sulla Fisica e realizzate grazie a una sofisticata ingegneria strutturale, testimoniano la capacità umana di sfruttare la scienza per fare cose incredibili.

Come funziona il pendolo del Taipei 101?

Il Taipei 101 è un edificio alto 508 metri ed è stato l’edificio più alto del mondo fino al 2009. Realizzare una struttura simile in una zona oggetto di terremoti è una sfida davvero complessa, e forse senza l’idea del pendolo non sarebbe stato possibile.

Il pendolo del Taipei 101, noto anche come smorzatore di massa accordato, funziona secondo i principi della fisica delle oscillazioni. È sospeso all'interno del grattacielo e può oscillare lateralmente in risposta alle forze esterne, come il vento o i terremoti. Se l’edificio viene spinto in una direzione il pendolo "risponde" con un’oscillazione contraria.

In pratica, agisce come un contrappeso dinamico, riducendo l'ampiezza delle oscillazioni dell'edificio e proteggendo la struttura dalla deformazione e dal collasso. Qualcosa che tutti possiamo almeno intuire, ma diventa impressionante quando si considerano le proporzioni in gioco.

Immagine di copertina: siraphol