Ecco gli otto asteroidi che visiterà la sonda Lucy della NASA

Il sistema solare è popolato da asteroidi diversi come i nostri pianeti. La fascia principale degli asteroidi, situata tra le orbite di Marte e Giove, ospita molti tipi diversi di rocce spaziali. La nuova missione della NASA, che ha inviato una sonda chiamata Lucy, si propone di studiare un gruppo di asteroidi ancora poco conosciuto: i Troiani.

I Troiani non sono proprio come le rocce che si trovano nella fascia degli asteroidi. Sono tutti resti della formazione del sistema solare. Ma mentre le rocce della fascia degli asteroidi hanno una vasta gamma di riflettività, o albedo, i troiani tendono ad essere per lo più rocce non riflettenti. I troiani differiscono anche in quanto orbitano più lontano dal Sole, vicino all’orbita di Giove.

La missione sarà alimentata da pannelli solari ed è dotata di quattro strumenti in grado di osservare la temperatura, l’albedo e le caratteristiche superficiali degli asteroidi che visiterà. Lucy ha in programma di visitare otto asteroidi: una roccia della fascia principale e sette troiani.

Donaldjohanson

Il primo è Donaldjohanson, il più piccolo degli obiettivi di Lucy e l’unico non troiano. Questo abitante della fascia degli asteroidi largo 4 km costituisce in realtà un test per gli strumenti della missione. Gli astronomi ipotizzano che questo oggetto fioco e minuscolo possa essere un frammento di un’antica collisione che ha prodotto una famiglia di asteroidi il più grande dei quali si chiama Erigone. Conosciuto come un asteroide di tipo C, il che significa che è probabilmente ricco di carbonio, Donaldjohanson ha proprietà simili alle rocce che le missioni di campionamento degli asteroidi OSIRIS-REx della NASA e Hayabusa2 del Giappone hanno studiato. Lucy dovrebbe volare attorno a questo asteroide il 20 aprile 2025.

Eurybates e Queta

Eurybates e il suo piccolo compagno Queta saranno gli obiettivi successivi di Lucy. Sono le prime rocce troiane che Lucy visiterà, con un flyby previsto per il 12 agosto 2027. Eurybates è significativamente più grande di Donaldjohanson; il grande Troiano ha un diametro di circa 64 km e servirà come un buon punto di partenza per gli specialisti di missione che desiderano una solida introduzione ai Troiani. Gli astronomi pensano che l’asteroide sia il più grande pezzo rimasto di una massiccia collisione. Inoltre, questo asteroide di tipo C è un po’ strano tra i troiani perché gli asteroidi di tipo C si trovano di solito nella fascia principale degli asteroidi. La sua presenza nel cluster è un altro mistero a cui gli scienziati sperano di rispondere con Lucy.

Queta è invece il piccolo compagno di Eurybates, un satellite naturale che misura appena un chilometro, rilevato nel 2019 dal telescopio spaziale Hubble. Ci sono solo una manciata di casi noti in cui gli asteroidi troiani hanno un compagno.

credits: NASA Goddard/YouTube

Polymele

La terza tappa di Lucy avrà luogo circa un mese dopo, sull’asteroide Polymele. Questa sarà la prima volta che Lucy incontrerà un asteroide di tipo P, una classe nota per avere un colore rossastro e pensata per essere composta da elementi organici. Polymele ha un diametro di 21 km, Lucy lo visiterà il 15 settembre 2027. Lucy incontrerà un’altra serie di asteroidi di tipo P più avanti nella sua missione, ma gli altri saranno molto più grandi, il che offrirà agli scienziati un confronto intrigante.

Leucus

L’obiettivo successivo si chiama Leucus, un asteroide largo 40 km. Si tratta di un asteroide di tipo D, una varietà che si pensa sia anche composta da elementi organici. Leucus ruota molto lentamente, impiegando circa 446 ore per fare una rivoluzione. Lucy determinerà se questa lenta rotazione rende il lato diurno dell’asteroide significativamente più caldo del suo lato notturno. Gli scienziati pensano che Leucus sia allungato perché anche la sua luminosità varia molto. Lucy visiterà Leucus il 18 aprile 2028.

Orus

Poco più di mezzo anno dopo, Lucy visiterà Orus. Anche questa è una roccia di tipo D, con un colore rosso intenso. Orus ha un diametro di 51 km ed è circa la dimensione di Eurybates. Il confronto di questi due oggetti, simili tranne che per i loro colori, funge da spina dorsale della missione Lucy.

Orus è l’ultimo dello sciame L4 che Lucy visiterà. La “L” in questa categoria si riferisce al punto di Lagrange, che sono luoghi in tutto il sistema solare in cui la gravità è stabile. I punti di Lagrange vicino a Giove hanno mantenuto i Troiani al loro posto per miliardi di anni. Lucy studierà due sciami di asteroidi troiani che si sono riuniti in punti di Lagrange distinti, il punto L4 davanti a Giove e il punto L5 dietro di esso.

Una volta che Lucy lascerà Orus dopo la sua visita dell’11 novembre 2028, la sonda lascerà lo sciame L4 e si immergerà di nuovo nel sistema solare interno per condurre un sorvolo della Terra.

Patroclo e Menoezio

Cinque anni dopo aver sorvolato Orus, Lucy supererà due asteroidi nello sciame L5, che seguono Giove nella sua orbita attorno al Sole. Patroclo e Menoezio costituiscono una coppia binaria di asteroidi abbastanza uniforme, che è un fenomeno raro nel sistema solare interno. Questi Troiani di tipo P ricchi di sostanze organiche sono grandi: Patroclo è largo 113 km e Menoezio è leggermente più piccolo, con un diametro di 104 km.

Gli specialisti della missione Lucy non vedono l’ora di questo incontro perché sperano che il duo sia un esempio quasi incontaminato di ciò da cui si sono formati i pianeti. Questo flyby avrà luogo il 3 marzo 2033.