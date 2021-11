Ecco il futuro dei viaggi spaziali secondo la NASA

Il video di un minuto su YouTube, pubblicato il 19 ottobre, reinventa una serie di immagini di esplorazione rilasciati dal Jet Propulsion Laboratory della NASA nel 2015 e nel 2016 come mini-avventure futuristiche animate. Nel nuovo video del Goddard Space Flight Center della NASA, un paracadutista si tuffa verso l’enorme super-Terra HD 40307 g, una famiglia in un veicolo spaziale simile a una bolla guarda la luna ghiacciata Encelado far esplodere geyser d’acqua, e un genitore e un bambino guardano un razzo decollare dal loro insediamento marziano, tra gli altri modi fantasiosi in cui gli esseri umani futuri potrebbero sperimentare mondi vicino alla Terra.

Il tour fantasioso si estende ben oltre i piani preventivati della NASA, ovviamente. L’agenzia è fermamente focalizzata sul rilancio dell’esplorazione lunare umana, con la speranza di far atterrare nuovamente gli astronauti sulla luna negli anni 2020. Questo programma Artemis sarà eseguito con la collaborazione internazionale di altre agenzie spaziali, almeno alcune delle quali prevedono di far volare i propri astronauti in queste missioni.

Per quanto riguarda Marte, la pandemia di coronavirus e le elezioni presidenziali hanno cambiato i vincoli e le priorità del governo degli Stati Uniti. Anche i ritardi tecnologici, legali e di finanziamento stanno rallentando Artemis, che è in attesa di attrezzature chiave come tute spaziali e sistemi di atterraggio umano per procedere.