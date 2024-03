Ecco il primo propulsore a fusione nucleare!

Un'idea nata da uno scarabocchio durante una conferenza è diventata realtà grazie a RocketStar Inc., che ha presentato il FireStar Drive, una tecnologia avanzata di propulsione nucleare.

Questo dispositivo, il primo del suo genere, utilizza la fusione nucleare per alimentare la propulsione dei veicoli spaziali. Recentemente, l'azienda ha annunciato il successo della dimostrazione iniziale di questa tecnologia, suscitando entusiasmo tra il team.

Chris Craddock, CEO di RocketStar, ha sottolineato l'importanza di questi risultati, affermando che il team ha lavorato a lungo su questo progetto. La crescente domanda di propulsori a fusione nucleare nello spazio è attribuibile all'efficienza della tecnologia e ai suoi vantaggi operativi prolungati.

Il FireStar Drive sfrutta la fusione nucleare per migliorare le prestazioni del propulsore al plasma alimentato ad acqua di RocketStar. Questo dispositivo impiega una forma di fusione nucleare aneutronica, che produce pochi o nessun neutrone come sottoprodotto.

RocketStar

Il processo di fusione viene avviato mediante l'aggiunta di boro nel getto di scarico del propulsore, generando particelle ad alta energia che aumentano la spinta. Durante i test, l'aggiunta di acqua borata ha prodotto particelle alfa e raggi gamma, confermando la fusione nucleare.

Adam Hecht, Professore di Ingegneria Nucleare all'Università del New Mexico, ha elogiato RocketStar per il suo approccio innovativo, sottolineando l'importanza di questo momento nello sviluppo tecnologico.

RocketStar ha pianificato una serie di test per il FireStar Drive, inclusi test a terra e dimostrazioni nello spazio. La dimostrazione tecnologica a bordo del Carrier Satellite OTV ION di D-Orbit è prevista per il prossimo luglio e per ottobre 2024, tramite una missione di condivisione di trasporto di SpaceX.

Inoltre, il FireStar Drive sarà testato come payload a bordo del satellite Barry-2 di Rogue Space System nel febbraio 2025. Il propulsore M1.5 è già pronto per la consegna ai clienti, dimostrando il rapido progresso di RocketStar nel campo della propulsione spaziale.