Guardate Neuralink in azione nel primo paziente umano (video)

Neuralink, co-fondata nel 2016 dal miliardario Elon Musk, ha recentemente presentato un caso rivoluzionario nel campo delle interfacce cervello-computer. Durante un breve livestream sulla piattaforma social X, è stato introdotto il primo soggetto umano a ricevere l'innovativo impianto cerebrale dell'azienda, un uomo di 29 anni paralizzato dalla spalla in giù a seguito di un incidente di tuffo avvenuto otto anni fa.

Il soggetto, Noland Arbaugh, ha condiviso la sua esperienza utilizzando il dispositivo Neuralink. Ha descritto la sua capacità di giocare a scacchi online e al videogame Civilization semplicemente attraverso il pensiero. "Se vedete il cursore muoversi sullo schermo, quello sono io," ha dichiarato durante la trasmissione, spostando un pezzo di scacchi digitali. "È incredibile, vero?"

Date un'occhiata al video postato sul profilo X di Neuralink:

Il principale obiettivo di Neuralink è quello di consentire alle persone paralizzate di controllare un cursore o una tastiera usando solo i loro pensieri. Il dispositivo, impiantato nel cervello con l'ausilio di un robot chirurgico sviluppato dall'azienda, rimane completamente invisibile una volta posizionato. Nell'esposizione di Arbaugh, emerge il processo di apprendimento per l'utilizzo dell'interfaccia cervello-computer. Ha spiegato che inizialmente si è concentrato sull'intento di muovere la mano destra in varie direzioni, da cui poi è divenuto intuitivo immaginare il movimento del cursore.

Nonostante la presentazione abbia offerto pochi dettagli, un ingegnere di Neuralink ha promesso che ulteriori informazioni sarebbero state divulgate nei giorni successivi. Arbaugh ha sottolineato di sentirsi fortunato nel far parte di questo studio, descrivendo l'esperienza come unica nel suo genere e rimarcando il grande potenziale di cambiamento che questo dispositivo porta nella sua vita.

L'approvazione da parte dell'FDA (Food and Drug Administration statunitense) per procedere con i trial clinici sui soggetti umani è arrivata l'anno scorso, e da allora, Neuralink ha iniziato a reclutare partecipanti paralizzati per testare il dispositivo.