Photoshop può ora generare immagini IA via prompt come Dall-E o Midjourney

Adobe ha lanciato una nuova funzionalità per Photoshop che sta facendo discutere: la generazione di immagini da testo basata su Firefly. Questa tecnologia, annunciata ad aprile, è ora disponibile per tutti gli utenti.

Il nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa permette di creare immagini da zero semplicemente digitando una descrizione testuale. Funziona in modo simile ad altri sistemi come DALL-E e Midjourney, ma è integrato direttamente in Photoshop.

La funzionalità è alimentata dal modello Firefly Image 3 di Adobe, che recentemente è stato al centro di polemiche da parte degli artisti. Alcuni creatori hanno interpretato i termini di servizio di Adobe come un permesso all'azienda di utilizzare liberamente le loro opere per addestrare i modelli di IA generativa.

Adobe ha ribadito il suo impegno per un'IA "creator-friendly"

In risposta alle critiche, Adobe ha dichiarato di essere impegnata in un approccio "creator-friendly" all'IA, basato su principi etici di responsabilità, trasparenza e accountability. L'azienda ha assicurato che non addestrerà mai i suoi modelli sui contenuti dei clienti senza autorizzazione.

Nuove funzionalità per Photoshop e Illustrator

Oltre alla generazione di immagini da testo, Adobe ha introdotto altre novità: "Enhance Detail" in Photoshop per migliorare i dettagli delle immagini, "Generative Shape Fill" in Illustrator per aggiungere vettori dettagliati nello stile del designer, "Enhanced Text to Pattern" per creare pattern vettoriali personalizzati e un nuovo strumento "Mockup" per creare prototipi visivi di alta qualità

Queste nuove funzionalità mirano a velocizzare il processo creativo, rendendo più semplice trasformare le idee in immagini concrete. Tuttavia, come per altre tecnologie di IA generativa, è importante prestare attenzione ai dettagli delle immagini create, che potrebbero presentare alcune imperfezioni.