La tassellatura del piano, conosciuta anche come tessellazione, si rivela essere molto più di una tecnica decorativa o di un esercizio geometrico puramente estetico. Una ricerca condotta da matematici della Freie Universität Berlin dimostra come queste strutture geometriche, capaci di coprire una superficie con forme che si incastrano perfettamente senza sovrapposizioni né spazi vuoti, possano trasformarsi in strumenti analitici di precisione per affrontare problemi matematici di notevole complessità. Lo studio, pubblicato sulla rivista Applicable Analysis da Heinrich Begehr e Dajiang Wang, rappresenta un ponte inedito tra analisi complessa, equazioni alle derivate parziali e teoria delle funzioni geometriche, aprendo prospettive applicative che spaziano dalla fisica matematica all'ingegneria.

Il metodo centrale sviluppato dai ricercatori berlinesi prende il nome di "principio di riflessione-parqueting". La tecnica consiste nel riflettere ripetutamente forme geometriche attraverso i loro bordi per riempire un piano, generando pattern altamente ordinati e simmetrici. Se visivamente questi disegni evocano le celebri opere grafiche di M.C. Escher, dal punto di vista matematico aprono possibilità concrete nella risoluzione di problemi ai valori di contorno classici come il problema di Dirichlet o quello di Neumann. La bellezza geometrica si intreccia quindi con l'efficienza computazionale, traducendosi in formule esatte per funzioni kernel fondamentali.

Come sottolinea il professor Heinrich Begehr, la ricerca evidenzia che "la bellezza in matematica non è solo una nozione estetica, ma qualcosa con profondità strutturale ed efficienza". Mentre studi precedenti sulle tessellazioni, inclusi i lavori del premio Nobel Sir Roger Penrose, si erano concentrati principalmente su come le forme possano ricoprire una superficie, l'approccio basato sul parqueting-reflection si distingue per la sua capacità di generare rappresentazioni funzionali all'interno delle regioni tassellate. Questa caratteristica lo rende particolarmente promettente per applicazioni in fisica matematica e ingegneria, dove la capacità di derivare formule analitiche esatte rappresenta un vantaggio decisivo.

Il metodo ha ispirato quindici tesi di dottorato e progetti finali alla Freie Universität, oltre a sette ulteriori dissertazioni completate da ricercatori in altri paesi

L'efficacia del principio di riflessione-parqueting si manifesta concretamente nella derivazione di formule esatte per funzioni kernel come quelle di Green, Neumann e Schwarz. Questi strumenti matematici sono essenziali per risolvere problemi ai valori di contorno che emergono in fisica e ingegneria, dalla diffusione termica alla propagazione delle onde elettromagnetiche. Collegando pattern geometrici visivi con formule analitiche rigorose, la ricerca dimostra come il pensiero intuitivo visuale possa alimentare precisione matematica formale, superando la tradizionale dicotomia tra geometria e analisi.

La versatilità del metodo si estende ben oltre gli spazi euclidei familiari. Il principio trova applicazione anche nelle geometrie iperboliche, comunemente utilizzate in fisica teorica e nei moderni modelli dello spaziotempo. Nel 2023, Begehr ha pubblicato sulla rivista Complex Variables and Elliptic Equations uno studio dedicato alle tessellazioni iperboliche, dimostrando come costruire la funzione di Green armonica per un triangolo di Schweikart nel piano iperbolico. Questi triangoli particolari, caratterizzati da un angolo retto e due angoli nulli, sono intitolati a Ferdinand Kurt Schweikart, matematico dilettante e professore di diritto vissuto tra il 1780 e il 1857.

Le tessellazioni in spazi iperbolici presentano sfide analitiche considerevoli ma producono pattern visivamente sorprendenti, spesso rappresentati all'interno di dischi circolari. La capacità di tassellare completamente e regolarmente un disco circolare utilizzando triangoli di Schweikart non solo genera forme geometriche affascinanti, ma richiede anche sofisticati strumenti matematici per essere compresa e sfruttata. Questi pattern potrebbero ispirare designer operanti in settori come la grafica computerizzata e l'architettura, dove simmetria e regolarità geometrica rivestono importanza fondamentale.

Il gruppo di ricerca guidato da Heinrich Begehr presso l'Istituto di Matematica della Freie Universität studia da quasi vent'anni quelle che vengono definite "tassellature a specchio berlinesi". Questo approccio si fonda sul principio di riflessione unificato sviluppato dal matematico berlinese Hermann Amandus Schwarz (1843-1921). La tecnica prevede la riflessione iterata di un poligono circolare, una forma i cui bordi sono costituiti da segmenti di linee rette e archi circolari, fino a riempire l'intero piano senza sovrapposizioni. Queste configurazioni non solo si distinguono visivamente, ma rendono possibile scrivere rappresentazioni integrali esplicite di funzioni, strumenti indispensabili per risolvere problemi ai valori di contorno complessi.

Come ricorda Begehr con un accenno storico evocativo, "i matematici un tempo dovevano utilizzare uno specchio a tre pannelli per produrre una sequenza infinita di immagini". Oggi, programmi informatici iterativi generano gli stessi effetti, supportati da formule matematiche esatte derivate dall'analisi complessa. L'integrazione tra visualizzazione digitale e rigore analitico conferisce alla matematica contemporanea una dimensione visuale spesso trascurata, dove struttura, simmetria ed estetica giocano ruoli cruciali nella comprensione e nella risoluzione di problemi.

Dajiang Wang esprime la speranza che i risultati raggiunti possano risuonare non solo nella matematica pura e nella fisica matematica, ma anche stimolare idee innovative in architettura e grafica computerizzata. L'interesse crescente attorno al principio di riflessione-parqueting, particolarmente tra i ricercatori agli inizi della carriera, testimonia la fertilità di questo approccio. Negli ultimi dieci anni, l'attenzione verso questo metodo è aumentata significativamente, consolidando una tradizione di ricerca che coniuga eleganza geometrica e utilità pratica, dimostrando come la bellezza matematica possa essere simultaneamente fonte di ispirazione estetica e strumento analitico di precisione per affrontare le sfide scientifiche contemporanee.