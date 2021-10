Il capitano Kirk tornerà nello spazio il prossimo 12 ottobre con Blue Origin

L’attore William Shatner di “Star Trek” e Audrey Powers di Blue Origin, vice presidente delle missioni e delle operazioni di volo, occuperanno gli ultimi due posti sul secondo volo con equipaggio della compagnia, il prossimo 12 ottobre. A fine settembre giravano voci che l’attore 90enne sarebbe stato sul secondo volo della compagnia, cosa che l’annuncio di oggi conferma.

“Quindi ora posso dire qualcosa”, ha scritto Shatner su Twitter oggi. “Sì, è vero; Sarò un ‘uomo razzo!'” Shatner e i suoi compagni di equipaggio voleranno appena tre mesi dopo il primo volo con equipaggio di New Shepard, che ha trasportato il fondatore della compagnia, Jeff Bezos di Amazon, e altri tre passeggeri su un volo di 10 minuti che ha raggiunto 107 chilometri di altitudine.

“Ho sentito parlare di spazio per molto tempo ormai”, ha detto Shatner in una dichiarazione di Blue Origin. “Sto cogliendo l’occasione per vederlo di persona. Che miracolo”. Powers, che sembra volare nella sua veste ufficiale piuttosto che come cliente pagante, ha parlato di aspetti simili nella dichiarazione che annuncia il suo volo. “Sono così orgogliosa e onorata di volare per conto del Team Blue, e sono entusiasta di continuare a scrivere la storia del volo spaziale umano di Blue”, ha detto.

Shatner e Powers si uniranno a due passeggeri precedentemente annunciati: Chris Boshuizen, co-fondatore della società di osservazione della Terra Planet Labs, e Glen de Vries, vicepresidente per le scienze della vita e l’assistenza sanitaria presso la società di software francese Dassault Systèmes, i cui piani di volo sono stati annunciati il 27 settembre.

Il volo renderà Shatner la persona più anziana a raggiungere lo spazio, superando il record stabilito durante il volo di luglio dall’82enne pioniere dell’aviazione Wally Funk, che Bezos ha invitato personalmente a unirsi al suo equipaggio. Blue Origin non ha annunciato pubblicamente il costo di un giro su New Shepard. La compagnia ha venduto un posto nella sua prima missione con equipaggio all’asta per 28 milioni di dollari, ma l’offerente vincente ha scelto di non unirsi al volo. Almeno per quel volo, Blue Origin includeva anche un elenco rigoroso di requisiti di idoneità, comprese le restrizioni di altezza e peso. I passeggeri dovevano anche essere in grado di salire sette rampe di scale in 90 secondi e rimanere in un sedile reclinabile per almeno 90 minuti.