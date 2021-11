Il nono pianeta? Potremmo averlo avvistato decenni fa

Può esserci davvero un pianeta che viaggia su un’orbita così ampia attorno al nostro Sole da richiedere forse anche 20,000 anni per essere completata? Per rispondere l’astronomo Michael Rowan-Robinson dell’Imperial College di Londra nel Regno Unito ha condotto un’analisi dei dati raccolti dall’Infrared Astronomical Satellite (IRAS) nel 1983 e ha trovato un trio di sorgenti puntiformi che potrebbero essere il Pianeta Nove.

Questo, conclude Rowan-Robinson nel suo articolo di prestampa, è in realtà abbastanza improbabile che sia un rilevamento reale, ma la possibilità significa che potrebbe essere utilizzato per modellare dove potrebbe essere il pianeta ora al fine di condurre una ricerca più mirata, nel tentativo di confermare o escludere la sua esistenza.

“Data la scarsa qualità dei rilevamenti IRAS, al limite stesso dell’indagine, e in una parte molto difficile del cielo per i rilevamenti nel lontano infrarosso, la probabilità che il candidato sia reale non è schiacciante”, ha scritto. “Tuttavia, dato il grande interesse dell’ipotesi del Pianeta 9, varrebbe la pena verificare se un oggetto con i parametri proposti e nella regione di cielo proposta, è incoerente con le effemeridi planetarie”.

Le speculazioni sull’esistenza di un pianeta nascosto nelle zone esterne del Sistema Solare hanno turbinato per decenni, ma trovarne le tracce è molto più complicato di quanto possa sembrare. Se è là fuori, potrebbe essere da cinque a 10 volte la massa della Terra, orbitando a una distanza compresa tra 400 e 800 unità astronomiche (un’unità astronomica è la distanza media tra la Terra e il Sole; Plutone, per il contesto, è a circa 40 unità astronomiche dal Sole).

Questo oggetto è molto lontano, e piuttosto piccolo e freddo e probabilmente non riflette molta luce solare; e, inoltre, non sappiamo esattamente dove si trova nel cielo molto grande. L’IRAS ha operato per 10 mesi dal gennaio 1983, effettuando un’indagine nel lontano infrarosso del 96% del cielo. In questa lunghezza d’onda, oggetti piccoli e freddi come il Pianeta Nove potrebbero essere rilevabili, quindi Rowan-Robinson ha deciso di riutilizzare i dati utilizzando parametri coerenti con il Pianeta Nove.

Delle circa 250.000 sorgenti puntiformi rilevate dal satellite, solo tre sono di interesse come candidate per il Pianeta Nove. Nei mesi di giugno, luglio e settembre del 1983, il satellite ha scelto quello che sembra essere un oggetto che si muove attraverso il cielo. Rowan-Robinson osserva anche che un’altra indagine altamente sensibile, il Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System(Pan-STARRS), in funzione dal 2008, non è riuscita a recuperare il candidato.

“Sono necessari studi dinamici per verificare se un tale oggetto è coerente con le effemeridi di altri oggetti del Sistema Solare e se questo oggetto può spiegare il raggruppamento delle orbite dei pianeti nani della fascia di Kuiper”, ha scritto Rowan-Robinson. “Le rilevazioni IRAS non sono di altissima qualità, ma varrebbe la pena cercare a lunghezze d’onda ottiche e del vicino infrarosso in un anulus di raggio 2,5-4 gradi centrato sulla posizione del 1983”.