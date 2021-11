Il posto più freddo dell’universo? La nebulosa Boomerang

La Nebulosa Boomerang è una nube riflettente di polvere e gas ionizzati – una giovane nebulosa planetaria con una stella gigante rossa morente al centro, una volta molto simile al nostro sole, che ha perso i suoi strati esterni come previsto durante le ultime fasi della sua vita. Ma è stato scoperto che sta perdendo la sua massa circa 100 volte più velocemente di altre stelle morenti simili.

Inoltre, lo sta facendo a un ritmo sbalorditivo 100 miliardi di volte più veloce del sole della Terra. Secondo la NASA, questo ha effettivamente comportato la perdita di quasi una volta e mezza la massa del nostro Sole da parte della stella centrale negli ultimi 1.500 anni. E, poiché i gas vengono espulsi così velocemente – e ad una velocità di 164 km/s – sta liberando molta energia termica.

Il risultato di questo è una regione dello spazio molto fredda ed è meglio esprimerlo ricapitolando il limite più basso della scala di temperatura termodinamica: lo zero assoluto. Sulla scala Celsius questo è -273,15 gradi, molto vicina a quella interna profonda della Nebulosa Boomerang, che è di -237,59 gradi Celsius, una temperatura persino inferiore a quella del fondo cosmico a microonde (CMB) rimasto dal Big Bang (-270,4 gradi Celsius).

Secondo l’astronomo Raghvendra Sahai – che lavora al Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA a Pasadena, in California – è possibile che una piccola stella compagna si sia immersa nella gigante rossa. “L’unico modo per espellere così tanta massa e a velocità così estreme è l’energia gravitazionale di due stelle interagenti che spiegherebbe le proprietà enigmatiche del deflusso ultra freddo”, ha detto in una dichiarazione del National Radio Astronomy Observatory.