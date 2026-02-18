Nella prevenzione cardiovascolare, la contrapposizione tra diete a basso contenuto di carboidrati e regimi alimentari poveri di grassi ha dominato per decenni la ricerca nutrizionale. Ora, uno studio di portata eccezionale pubblicato su JACC, la rivista di punta dell'American College of Cardiology, ribalta questa prospettiva: non è la riduzione di carboidrati o grassi in sé a determinare la protezione del cuore, ma la qualità complessiva degli alimenti che compongono questi regimi alimentari. La ricerca, che ha seguito per oltre tre decenni quasi 200.000 adulti statunitensi, rappresenta l'indagine più ampia e dettagliata mai condotta sull'interazione tra composizione della dieta, biomarcatori metabolomici e rischio di cardiopatia coronarica.

Il gruppo di ricerca guidato da Zhiyuan Wu, ricercatore postdottorale presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health, ha analizzato i dati provenienti da tre grandi coorti prospettiche: il Nurses' Health Study (NHS), il Nurses' Health Study II (NHSII) e l'Health Professionals Follow-up Study. Complessivamente, l'analisi ha incluso 198.473 partecipanti monitorati per oltre 5,2 milioni di anni-persona, durante i quali sono stati registrati 20.033 casi di cardiopatia coronarica. Le abitudini alimentari sono state valutate attraverso questionari di frequenza alimentare somministrati ripetutamente nel corso degli anni, permettendo ai ricercatori di sviluppare sistemi di punteggio capaci di distinguere versioni più e meno salutari di diete a basso contenuto di carboidrati e grassi.

La metodologia ha costituito un elemento innovativo dello studio: invece di limitarsi a quantificare i macronutrienti, il team ha classificato gli alimenti in base alla loro densità nutrizionale e al loro impatto sulla salute cardiovascolare. Nelle versioni salutari delle diete a basso contenuto di carboidrati, l'enfasi era posta su verdure, legumi, cereali integrali, frutta secca e oli vegetali ricchi di grassi insaturi. Al contrario, le versioni meno salutari si caratterizzavano per un elevato consumo di cereali raffinati, zuccheri aggiunti, carni rosse e grassi saturi di origine animale. Analogamente, per i regimi a basso contenuto di grassi, i ricercatori hanno distinto tra approcci basati su alimenti vegetali integrali e quelli fondati su carboidrati raffinati e proteine animali magre.

Le diete di alta qualità, sia povere di carboidrati che di grassi, hanno mostrato una riduzione significativa del rischio coronarico solo quando costruite attorno ad alimenti vegetali integrali e grassi insaturi

I risultati hanno rivelato pattern biologici coerenti e sorprendenti. Le versioni salutari di entrambi i tipi di dieta sono state associate a una riduzione significativa del rischio di cardiopatia coronarica, mentre le versioni meno salutari hanno mostrato un'associazione con un rischio maggiore. L'analisi metabolomica, che ha esaminato centinaia di biomarcatori circolanti nel sangue, ha confermato questi risultati su base biologica: i partecipanti che seguivano diete di qualità superiore presentavano livelli più bassi di trigliceridi, concentrazioni più elevate di colesterolo HDL (quello cosiddetto "buono") e marcatori ridotti di infiammazione sistemica, tutti fattori protettivi per il sistema cardiovascolare.

Come sottolineato da Wu, "i nostri risultati hanno evidenziato che non si tratta semplicemente di tagliare carboidrati o grassi, ma della qualità degli alimenti che le persone scelgono per costruire queste diete". Questa affermazione trova riscontro nell'osservazione che precedenti studi avevano prodotto risultati contraddittori proprio perché non tenevano conto della sostanziale eterogeneità nell'implementazione pratica di questi regimi alimentari. Alcune persone che seguono una dieta a basso contenuto di carboidrati possono basarla su verdure non amidacee e proteine vegetali, mentre altre la costruiscono prevalentemente su carni processate e formaggi grassi: due approcci radicalmente diversi sotto il profilo nutrizionale e metabolico.

L'integrazione dei dati metabolomici ha permesso di identificare potenziali meccanismi biologici comuni attraverso cui diete di alta qualità, indipendentemente dalla loro composizione in macronutrienti, possono esercitare effetti cardioprotettivi. Le analisi hanno mostrato che pattern alimentari caratterizzati da alimenti vegetali integrali e grassi insaturi influenzano favorevolmente profili metabolici legati al metabolismo lipidico, alla sensibilità insulinica e ai processi infiammatori, tutti elementi cruciali nella patogenesi dell'aterosclerosi e degli eventi coronarici.

I ricercatori hanno tuttavia evidenziato alcune limitazioni metodologiche. Le informazioni dietetiche, raccolte attraverso questionari autoriferiti, possono contenere errori di misurazione, sebbene la ripetizione delle valutazioni nel tempo e la validazione degli strumenti utilizzati mitighino questo problema. Inoltre, la popolazione studiata, composta prevalentemente da professionisti sanitari con un livello di istruzione elevato e maggiore accesso alle cure mediche, potrebbe non essere completamente rappresentativa della popolazione generale statunitense. Tuttavia, i meccanismi biologici identificati dovrebbero operare in modo simile in contesti demografici diversi.

Un'altra considerazione importante riguarda l'applicabilità dei risultati a regimi alimentari più estremi. Lo studio ha esaminato un range di assunzione di macronutrienti che riflette le abitudini alimentari comuni, ma non include approcci molto restrittivi come le diete chetogeniche con meno del 10% di energia da carboidrati o diete con contenuto di grassi inferiore al 15% delle calorie totali. Per questi approcci più estremi, le evidenze scientifiche rimangono limitate e necessitano di ulteriori approfondimenti.

Harlan M. Krumholz, caporedattore di JACC, ha commentato che "questo studio contribuisce a spostare la conversazione oltre il dibattito di lunga data tra diete a basso contenuto di carboidrati e diete a basso contenuto di grassi". Le evidenze suggeriscono infatti che la comunità scientifica e le linee guida nutrizionali dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla qualità complessiva dell'alimentazione piuttosto che sulla restrizione selettiva di specifici macronutrienti. Questo approccio offre inoltre una maggiore flessibilità individuale, permettendo alle persone di costruire pattern alimentari salutari che si adattino alle loro preferenze culturali, alle disponibilità economiche e alle esigenze metaboliche personali.

Le implicazioni pratiche per la salute pubblica sono rilevanti. Invece di promuovere regimi alimentari rigidi basati sulla riduzione drastica di carboidrati o grassi, le strategie di prevenzione cardiovascolare potrebbero beneficiare di un messaggio più sfumato: privilegiare alimenti vegetali integrali, cereali non raffinati, legumi, frutta secca e oli vegetali, riducendo contemporaneamente il consumo di alimenti ultraprocessati, zuccheri aggiunti e grassi saturi di origine animale. Questo approccio, supportato da oltre tre decenni di dati prospettici e da evidenze metabolomiche, potrebbe rappresentare una strada più sostenibile e scientificamente fondata per la prevenzione della cardiopatia coronarica, che rimane la principale causa di mortalità nei paesi industrializzati.