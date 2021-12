Il telescopio spaziale James Webb sarà lanciato alla vigilia di Natale

Il lancio del tanto atteso telescopio spaziale della NASA, James Webb, è stato ancora una volta rinviato, ed è ora programmato per decollare dalla Guyana francese non prima del 24 dicembre, due giorni dopo rispetto a quanto precedentemente previsto.

“Il team del James Webb Space Telescope sta lavorando a un problema di comunicazione tra l’osservatorio e il sistema del veicolo di lancio”, hanno spiegato i funzionari della NASA in una dichiarazione martedì (14 dicembre). “Questo ritarderà la data di lancio a non prima di venerdì 24 dicembre. Forniremo maggiori informazioni sulla nuova data di lancio entro e non oltre venerdì 17 dicembre”.

Il James Webb Space Telescope viaggerà nello spazio su un razzo Ariane 5 fornito dalla società di lancio europea Arianespace. Gli ingegneri del Guiana Space Center di Kourou, nella Guyana francese, hanno appena impilato il nuovo telescopio spaziale sopra il suo razzo Ariane 5 sabato (11 dicembre).

Il ritardo è solo l’ultimo di una serie di ritardi in corso che hanno afflitto il telescopio Webb, il cui lancio era originariamente previsto nel 2007. Il ritardo più recente è stato annunciato solo tre settimane fa, quando la NASA ha segnalato un problema con un morsetto sull’adattatore del veicolo di lancio.