Intelligenza Artificiale per lo Sviluppo Sostenibile: il nuovo libro gratuito

L’Intelligenza Artificiale per lo Sviluppo Sostenibile è un libro realizzato da CISV/Ong 2.0, community per l’uso del web e delle ICT nella cooperazione internazionale, da AIxIA, Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, e dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il volume, scaricabile gratuitamente qui, è stato realizzato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e con il contributo di CNR, Engineering, Exprivia, ISTC, QuestIT e Readytech.

Il saggio è stato scritto per cercare di comprendere come l’Intelligenza Artificiale possa, in qualche modo, aiutare la prevenzione di grandi problemi sia ambientali, sia sociali, e aiutare i politici più influenti a prendere decisioni consone al contenimento di essi. Queste tematiche così importanti vengono trattate nel libro in maniera divulgativa, così che possano essere alla portata di tutti e far comprendere al comune cittadino i problemi della società odierna.

“Viviamo un momento complesso. La pandemia in corso è solo una delle emergenze: il riscaldamento globale, la sesta estinzione di massa, l’inquinamento da plastica, pesticidi e altri veleni che stiamo distribuendo nell’ambiente rappresentano sfide di sopravvivenza molto complesse da affrontare. Eppure, mai come oggi, abbiamo a disposizione strumenti e conoscenze che potrebbero aiutarci a risolvere questi problemi. Noi siamo convinti che l’Intelligenza Artificiale sia uno di questi”, spiega Piero Poccianti, presidente AIxIA.

Il libro, inoltre, offre dei veri e propri casi di studio che riguardano l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella lotta alla povertà, il miglioramento dell’alimentazione, dell’istruzione o della sanità nel mondo, per poi passare all’analisi vera e propria delle possibile attuazioni di questa tecnologia per prevenire e arginare i problemi. Il volume si prefigura di essere divulgativo proprio per il linguaggio accessibile e casi di studio concreti.

Si crea così un’importante interazione tra scienza, tecnologia ed economia, dal notevole potenziale trasformativo e dal forte spirito di servizio nel supporto ai soggetti più fragili”, afferma Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR.

Il libro verrà presentato pubblicamente durante l’AI Forum Talk, evento organizzato da AIxIA, in programma per il 15 luglio, potete trovare maggiori informazioni a questo a link.