La NASA ha lanciato Landsat 9, il suo satellite più avanzato di sempre

Il satellite chiamato Landsat 9 è stato inviato ieri in orbita dalla Vandenberg Space Force Base in cima a un razzo Atlas V fornito dalla United Launch Alliance. Landsat 9 sarà il nono e più avanzato satellite a studiare la Terra dall’alto per il programma Landsat, uno sforzo congiunto della NASA e dell’US Geological Survey che ha fornito immagini costanti del nostro pianeta per quasi 50 anni.

Il satellite trasporta una fotocamera ad alta risoluzione e un sensore a infrarossi che insieme possono scansionare la Terra attraverso 11 bande spettrali e risolvere oggetti fino a circa 15 metri di larghezza. Il satellite dovrebbe orbitare attorno alla Terra ad un’altitudine di circa 705 chilometri, sopra i poli del pianeta.

“Per quasi 50 anni, i satelliti Landsat hanno documentato il mutevole paesaggio della Terra”, ha detto Michael Egan, responsabile del programma Landsat della NASA, nella conferenza stampa. “Landsat 9 migliorerà ed espanderà questo record senza precedenti del nostro pianeta natale”.

Landsat 9 sarà in grado di visualizzare l’intera Terra ogni 16 giorni. Se combinati con i dati del suo predecessore Landsat 8, che è stato lanciato nel 2013 ed è ancora in uso oggi, i due satelliti possono coprire l’intera Terra ogni otto giorni, ha detto Egan. Landsat 9 è progettato per durare almeno 5 anni in orbita e sostituire il vecchio Landsat 7, anch’esso ancora in uso.

I satelliti Landsat studiano la Terra dal 1972. Questa copertura continua è la chiave per monitorare i cambiamenti della Terra, soprattutto quando il pianeta sperimenta condizioni meteorologiche più estreme, potenti tempeste, incendi e altri effetti dei cambiamenti climatici, hanno detto i funzionari della missione.

“Come sappiamo, il cambiamento climatico è reale”, ha detto Tanya Trujillo, assistente segretario per l’acqua e la scienza presso il Dipartimento degli Interni nella conferenza stampa. “Il programma Landsat è uno strumento eccellente per aiutare a guidare i nostri sforzi per comprendere e documentare i cambiamenti che stiamo vedendo su base giornaliera”.