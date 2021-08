La più grande estinzione di massa sulla Terra potrebbe essere stata causata dall’ossigeno

La più grande estinzione nella storia della Terra, dove sono morti il ​​96% della vita marina del pianeta e il 70% degli animali terrestri, è stata collegata a un evento legato all’ossigeno. Il più grande evento di estinzione mai avvenuto sulla Terra ha segnato la fine del periodo Permiano 250 milioni di anni fa, e ora secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience (che potete leggere a questo link) dai ricercatori della Florida State University (FSU), un improvviso aumento e poi un calo dei livelli di ossigeno dell’oceano hanno coinciso con l’evento di estinzione di massa.

Sean Newby, l’autore principale dello studio e assistente di ricerca laureato dell’FSU, ha dichiarato: “C’è un lavoro precedente che è stato fatto che mostra che l‘ambiente diventa meno ossigenato e ciò porta all’evento di estinzione, ma è stato ipotizzato come un cambiamento graduale. Siamo rimasti sorpresi nel vedere che questo evento di ossigenazione davvero rapido ha coinciso con l’inizio dell’estinzione e quindi il ritorno a condizioni di riduzione”.

I ricercatori sapevano già che il contenuto di ossigeno dell’oceano, 250 milioni di anni fa, stava diminuendo, ma la nuova scoperta è quella che riguarda l’improvviso picco dei livelli di ossigeno. Allora, cosa ha causato il picco improvviso? I ricercatori non possono ancora confermare le loro teorie, ma la speculazione punta a diverse centinaia di anni di eruzioni vulcaniche che hanno causato il picco, e poi mentre le eruzioni rallentavano, i livelli di ossigeno dell’oceano si abbassavano bruscamente. I ricercatori hanno in programma di studiare altre antiche estinzioni per vedere se simili drammatiche oscillazioni dell’ossigeno hanno coinciso con una di quelle estinzioni di massa.