Le eclissi solari si verificano quando la luna blocca almeno una parte della luce solare, dal punto di vista della Terra. La prossima eclissi avverrà domani 30 aprile e sarà parziale, la Luna oscurerà fino al 64% del disco solare in base a di dove ci si troverà ad osservarla, secondo la NASA.

Ciò che rende unica questa eclissi è il tipo di Luna nuova che produce l’evento e il fatto che cade poco prima di una festa musulmana. Questa Luna nuova, chiamata Luna Nera, è la seconda Luna nuova in un solo mese. Purtroppo però l’eclissi sarà visibile unicamente in alcune parti dell’Antartide, della punta meridionale del Sud America e degli oceani Pacifico e Atlantico.

Foto generiche

La visibilità dell’eclissi varierà a seconda della regione. Secondo timeanddate.com, l’eclissi sarà visibile per la prima volta alle 14:45 p.m. EDT (18:45 GMT). L’eclissi massima avverrà alle 4:41 p.m. EDT (20:41 GMT). Quindi, l’eclissi terminerà alle 6:37 p.m. EDT (22:37 GMT). Per chi voglia guardarla online, timeanddate.com avrà un blog dal vivo (non uno streaming) disponibile. Inoltre, il canale YouTube Gyaan ki gareebi Live inizierà a trasmettere l’evento appena avrà inizio l’eclissi.

Le eclissi solari sono alcuni degli eventi più spettacolari in natura, in particolare le eclissi totali, quando la Luna copre completamente il sole. Tali eventi sono rari tuttavia e il 2022 non vedrà eclissi solari totali. Detto questo, un’altra eclissi solare parziale sarà visibile il 25 ottobre dall’Europa, dall’Africa nord-orientale, dal Medio Oriente e dall’Asia occidentale, secondo la NASA.