I jammer russi stanno prendendo di mira la rete satellitare GPS utilizzata dall’Ucraina secondo un rapporto citato dalla US Space Force. “L’Ucraina potrebbe non essere in grado di utilizzare il GPS perché ci sono jammer in giro che impediscono loro di ricevere qualsiasi segnale utilizzabile”, ha dichiarato il generale David Thompson, vice capo delle operazioni spaziali della Space Force, alla NBC Nightly News.

“Certamente i russi capiscono il valore e l’importanza del GPS e cercano di impedire ad altri di usarlo”, ha aggiunto Thompson. Ha osservato che la Russia non ha attaccato direttamente alcun satellite in orbita, ma la Space Force sta tenendo d’occhio tali possibilità.

In particolare, la Russia sta prendendo di mira il sistema navstar di satelliti utilizzati dagli Stati Uniti e resi disponibili apertamente a molti paesi in tutto il mondo, ha detto Thompson. (La Russia ha un proprio sistema indipendente, chiamato GLONASS, mentre gli europei ne hanno uno chiamato Galileo e la Cina ne ha uno chiamato Beidou.)

Credits: Universidad Carlos III de Madrid

Navstar utilizza 24 satelliti principali che orbitano ciascuno intorno alla Terra ogni 12 ore. Il sistema funziona inviando segnali sincronizzati agli utenti sulla Terra. Poiché i satelliti si muovono in direzioni diverse, l’utente riceve i loro segnali in momenti leggermente diversi. Quando sono disponibili quattro satelliti, i ricevitori GPS possono utilizzare i loro segnali per calcolare la posizione dell’utente, spesso a pochi metri.

L’Ucraina soffre anche di una mancanza di connettività Internet a causa degli attacchi russi, iniziati il 24 febbraio e in corso. SpaceX, su richiesta dell’Ucraina, ha spedito migliaia di terminal Starlink nel paese per fornire un insieme indipendente di infrastrutture.

All’inizio di marzo, il CEO di SpaceX Elon Musk ha notato che anche i segnali Starlink sono stati bloccati, anche se la sua azienda si sta adattando. “Alcuni terminali Starlink vicino alle aree di conflitto sono stati bloccati per diverse ore alla volta”, ha scritto Musk via Twitter il 1 ° marzo. “Il nostro ultimo aggiornamento software bypassa il jamming.”