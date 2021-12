La sonda NASA Parker è entrata nell’atmosfera solare

Dopo essere partita nel 2018 per una missione storica per studiare il Sole avvicinandosi alla sua atmosfera, la sonda solare Parker della NASA è entrata in questa regione per la prima volta. Il passaggio del veicolo attraverso l’atmosfera superiore del Sole, noto come corona, ha permesso un campionamento senza precedenti delle sue particelle e campi magnetici, aprendo un nuovo capitolo nel campo della scienza solare e della nostra comprensione di come si è formato il sistema solare.

La sonda solare Parker è stata lanciata con l’obiettivo principale di indagare i venti solari. Questi sono flussi di particelle subatomiche che si formano nell’atmosfera solare e vengono lanciati verso l’esterno, portando il campo magnetico del Sole ad influenzare il nostro ed altri pianeti in tutto il sistema solare.

Studiando questi venti solari, che hanno incuriosito gli scienziati per decenni, la speranza è che possiamo imparare di più su come l’energia e il calore viaggiano attraverso l’atmosfera del Sole. Qui i venti accelerano da velocità subsoniche a supersoniche, e una migliore comprensione di questo processo può rivelare indizi su come si è sviluppata la vita sulla Terra e su come sono nate altre stelle intorno all’universo.

Durante il suo viaggio verso il Sole, la Parker Solar Probe ha stabilito una serie di record diventando l’oggetto più veloce mai realizzato, raggiungendo velocità di 586.864 km/h. Ciò è avvenuto durante il sorvolo del Sole del mese scorso, la 10a delle 24 orbite sempre più vicine che farà durante la sua missione di sette anni che alla fine lo porterà a 6,1 km dalla superficie.

I dati dell’ottavo di questi sorvoli ad aprile, a circa 13 milioni di km dalla superficie solare, hanno rivelato condizioni che indicano che la sonda aveva attraversato l’atmosfera solare per la prima volta. Questo punto, dove finisce l’atmosfera e iniziano i venti solari, è noto come la superficie critica di Alfvén, e fino ad ora gli scienziati non erano sicuri di dove si trovasse esattamente, anche se le immagini remote avevano suggerito che fosse situato da qualche parte tra 6,9 e 13,8 milioni di km dalla superficie.

“Volando così vicino al Sole, Parker Solar Probe ora rileva, per la prima volta, le condizioni nello strato magneticamente dominato dell’atmosfera solare, la corona” ha affermato Nour Raouafi, scienziato del progetto Parker presso il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory di Laurel, nel Maryland.

Parker Solar Probe, strumentazione di bordo. Crediti: NASA/Johns Hopkins APL/Margaret Brown

I dati hanno anche rivelato che la superficie critica di Alfvén è caratterizzata da picchi e valli simili a rughe, come alcuni scienziati avevano previsto. La speranza è che capire come questi picchi e valli si allineano con l’attività solare proveniente dalla superficie possa migliorare la nostra comprensione di come influisce sull’atmosfera e sui venti solari.

Mentre la sonda si muoveva dentro e fuori dalla corona, ha anche incontrato sono strutture massicce che possono essere viste sulla Terra durante le eclissi solari. Essere all’interno di queste strutture è descritto dagli scienziati della missione come essere all’interno dell’occhio del ciclone, con condizioni più tranquille e flussi più lenti di particelle modellate da campi magnetici.

Altri risultati significativi dell’incontro ravvicinato della sonda riguardano strutture a forma di zig-zag nei venti solari chiamati tornanti, che i dati del 2019 della missione hanno rivelato essere abbondanti vicino al Sole. Ciò che rimaneva sconosciuto era dove si sono formati, ma le ultime informazioni della sonda solare Parker mostrano un punto di origine, vicino alla superficie visibile del Sole, noto come fotosfera.

Gli scienziati hanno scoperto che i tornanti si verificano e sembrano allinearsi con gli imbuti magnetici che emergono dalla fotosfera. Credono che questi imbuti magnetici possano essere uno dei luoghi in cui ha origine il vento solare, in particolare le forme che si muovono più velocemente. Stuart Bale, professore presso l’Università della California, Berkeley, è l’autore principale del nuovo documento sui tornanti.

Mentre la sonda continua a effettuare sorvoli più ravvicinati del Sole, gli scienziati si aspettano di saperne di più su questi tipi di fenomeni solari. Ciò potrebbe includere il modo in cui i tornanti sono effettivamente formati, capire come la corona viene riscaldata a milioni di gradi e perché è più calda della superficie solare effettiva sotto di essa.

Thomas Zurbuchen, amministratore associato per la Direzione della Missione Scientifica presso la sede della NASA a Washington ha spiegato che il momento in cui la sonda Parker “toccherà” il sole sarà un momento memorabile per la scienza. “Non solo questa pietra miliare ci fornisce informazioni più approfondite sull’evoluzione del nostro Sole e sui suoi impatti sul nostro sistema solare, ma tutto ciò che impariamo sulla nostra stella ci insegna anche di più sulle stelle nel resto dell’universo”.