L’aereo elettrico Rolls-Royce è il più veloce al mondo

Un aereo sviluppato da Rolls-Royce batte il record di velocità tra gli aerei completamente elettrici, entro tre anni dall’annuncio. Lo Spirit of Innovation ha preso il volo in un sito di test del Ministero della Difesa del Regno Unito la scorsa settimana, dove ha raggiunto una velocità massima di 623 km/h, che Rolls-Royce dice non solo lo rende l’aereo elettrico più veloce, ma il veicolo elettrico più veloce al mondo.

Fin dall’inizio, lo Spirit of Innovation è stato costruito da zero per diventare l’aereo elettrico più veloce del mondo, prendendo di mira i 338 km/h stabiliti da Siemens nel 2017. L’aereo è spinto da un propulsore completamente elettrico da 400 kW e da un pacco batterie di 6.000 celle, descritto come il più denso di energia mai integrato in un aereo.

The Spirit of Innovation ha completato i suoi primi test in taxi a marzo, per poi volare per la prima volta a settembre, completando un volo di 15 minuti e dando il via a una fase di test più avanzata. L’ultima uscita si è svolta di nuovo presso il sito di test sperimentali Boscombe Down del Ministero della Difesa del Regno Unito ed ha incluso il raggiungimento di un’altitudine di 3.000 m in 202 secondi, il raggiungimento di una velocità massima di 555,9 km/h su 3 km e il raggiungimento di una velocità massima di 532,1 km / h su 15 km. Queste tre rivendicazioni di record mondiale sono state presentate alla Fédération Aéronautique Internationale per la certificazione ufficiale, ma si dice che l’aereo sia stato anche cronometrato a 623 km/h durante queste corse, più veloce di qualsiasi veicolo elettrico sul pianeta, secondo Rolls-Royce.

“Volare con lo ‘Spirit of Innovation a queste incredibili velocità e sapere di aver battuto il record mondiale per il volo completamente elettrico è un’occasione importante”, ha affermato il pilota collaudatore Phill O’Dell. “Questo è il momento clou della mia carriera ed è un risultato incredibile per tutta la squadra. L’opportunità di essere in prima linea in un altro capitolo pionieristico della storia di Rolls-Royce mentre cerchiamo di offrire il futuro dell’aviazione, è ciò di cui sono fatti i sogni”.