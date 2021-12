L’aerotaxi cinese a guida autonoma potrebbe essere certificato e operativo a breve

“EHang e la CAAC (Civil Aviation Administration of China) hanno raggiunto un accordo”, ha osservato il fondatore, presidente e CEO Huazhi Hu, “sul principio guida che i voli di prova operativi possono essere effettuati gradualmente, facendo avanzare i progressi della certificazione”.

Ciò sembra spiegare come eHang abbia eseguito così tanti voli con equipaggio prima della certificazione completa, là dove le società eVTOL americane ed europee stanno continuando con i test senza equipaggio, lavorando secondo una legislazione più severa. La società afferma di aver già completato circa 2.800 “voli di prova operativi” in sette “operazioni di prova di mobilità aerea” che forniscono visite aeree e servizi di mobilità a breve distanza a Guangzhou, Hezhou, Shenzen, Zhaoqing e Sanya.

Questi si aggiungono a più di 20.000 voli di prova autonomi che l’EH216 aveva effettuato in 11 paesi diversi, molto di più, afferma la società, rispetto a qualsiasi altro produttore. “Con un’abbondante esperienza operativa accumulata e record di sicurezza costruiti” con l’esperienza, si legge nel rapporto sugli utili, “la Società prevede di trasformare questi voli di prova operativi in quelli commerciali dopo l’approvazione del certificato di tipo EHang 216”.

Inoltre, la Cina sta anche dando a eHang un altro enorme vantaggio rispetto al resto dei competitors, dal momento che i suoi aerei verranno lanciati come veicoli aerei autonomi. Il resto del mondo si aspetta che i taxi aerei debuttino con piloti a bordo e che alla fine si spostino verso il funzionamento autonomo soltanto diversi anni dopo, ma eHang sta già eseguendo operazioni senza pilota integrando gli eVTOL con informazioni anche sul traffico aereo locale. La possibilità di liberare un posto sarà enorme in questo tipo di veicolo, facendo risparmiare agli operatori un sacco di soldi e offrendo entrate extra.

Per quanto riguarda l’aereo VT30 a lungo raggio di eHang, Hu afferma che è “già in grado di volare” per 300 km grazie alla sua capacità di passare a un volo alato efficiente. È anche probabile che sia significativamente più veloce dell’EH216, che può raggiungere appena circa 130 km/h. Quindi sembra del tutto possibile che le operazioni di aerotaxi eVTOL commerciali e senza pilota saranno operative in Cina entro la metà del 2022, forse più di cinque anni prima che in qualsiasi altro luogo. Sembra anche che la “mentalità innovativa” del CAAC nei confronti dei voli con equipaggio non abbia provocato incidenti in questa fase, anche se non riponiamo molta fiducia nei media statali che difficilmente consentirebbero alle notizie di essere divulgate se qualcosa fosse accaduta o dovesse in futuro accadere.