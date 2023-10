Le fonti fossili sono in declino nel 50% nelle nazioni

Uno studio condotto da Ember, (istituto di ricerca nel campo dell'energia), rivela che metà delle economie mondiali ha superato il picco nella generazione di energia da fonti fossili. Questo significa che queste nazioni non hanno aumentato la produzione di energia da fonti fossili per almeno cinque anni dopo aver raggiunto il loro massimo livello di produzione.

Lo studio, che ha esaminato i dati sulla generazione di energia elettrica domestica dal 2000 al 2022, ha rivelato che 107 economie, corrispondenti al 38% della domanda globale di elettricità, hanno ridotto le loro emissioni di CO2 di quasi il 20% nell'ultimo decennio. Di queste, 78 hanno sostituito gradualmente le fonti fossili con fonti energetiche pulite nei loro settori energetici, una mossa che ha portato a una importante riduzione delle emissioni. Nel mentre, altre 49 economie hanno invece aumentato la loro produzione complessiva di elettricità.

Dave Jones, responsabile delle analisi globali presso Ember, sottolinea l'importanza di comprendere quante nazioni stiano già affrontando il declino delle fonti fossili nei loro settori energetici. Inoltre, evidenzia come molte di queste economie abbiano mantenuto il passo con la crescente domanda di elettricità, dimostrando che è possibile una transizione sostenibile.

Lo studio ha inoltre rivelato che paesi provenienti da quasi tutte le regioni del mondo stanno progressivamente abbandonando la generazione di energia da fonti fossili. L'Unione Europea, l'Oceania e il Nord America hanno sperimentato una notevole diminuzione nella produzione di energia da fonti fossili, con cali rispettivamente del 30%, 20% e 15% rispetto ai picchi regionali. In particolare, l'Unione Europea si distingue per il suo impegno, con un solo stato membro, la Lettonia, che non ha ancora raggiunto il traguardo dei cinque anni dal picco nella produzione di energia da fonti fossili del 2000.

D'altra parte, la generazione di energia da fonti fossili in Africa è rimasta stagnante, una tendenza simile si osserva in America Latina e nei Caraibi, dove è in atto da oltre un decennio. Le uniche regioni che non hanno ancora raggiunto il loro picco nella produzione di energia da fonti fossili sono l'Asia e il Medio Oriente. Tuttavia, esistono eccezioni, come il Nepal, che ha completamente eliminato le fonti fossili dal suo settore energetico.

Le fonti energetiche solari ed eoliche hanno raggiunto una quota record del 12% nella produzione di elettricità globale nel 2022. Un traguardo che promette di avviare una nuova era in cui l'energia solare ed eolica potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel ridurre la dipendenza dalla generazione di energia da fonti fossili e contribuire alla riduzione delle emissioni nel settore energetico.

Il settore globale dell'energia elettrica si trova in prima linea nella lotta alla decarbonizzazione, soprattutto in un periodo cin cui la domanda di elettricità continua a crescere.

Secondo lo scenario Zero Emissioni Netta dell'AIE, il settore energetico potrebbe raggiungere zero emissioni nette entro il 2040, un decennio prima dell'obiettivo più ampio dell'economia entro il 2050. Sarebbe davvero un gran risultato.