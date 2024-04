Lo scioglimento del ghiaccio polare cambia la velocità di rotazione terrestre

Il rapido scioglimento dei ghiacciai potrebbe posticipare l'aggiunta del 'secondo intercalare negativo', necessario per allineare gli orologi alla rotazione terrestre. Questo fenomeno è stato evidenziato da uno studio recente pubblicato su Nature. Il cambiamento climatico, accelerando il ritmo di fusione dei ghiacciai in Groenlandia e Antartide, causa una ridistribuzione del peso del pianeta, rallentando leggermente la rotazione terrestre sul suo asse.

La necessità di aggiustare l'orologio universale coordinato (UTC), che regola i nostri orologi e calendari in base alla rotazione terrestre, è stata prevista con l'aggiunta periodica di un "secondo intercalare" dal 1970 in poi. Tuttavia, questo studio suggerisce che il rallentamento causato dallo scioglimento accelerato dei ghiacciai potrebbe ritardare la prossima aggiunta di tale secondo fino al 2029, rispetto al 2026 attualmente previsto.

Secondo l'autore dello studio, Duncan Agnew dell'Università della California San Diego, il fenomeno è sorprendente e senza precedenti, avvertendo che l'eventuale necessità di implementare l'aggiustamento potrebbe creare problemi ai sistemi informatici non preparati a una sottrazione di tempo.

Tuttavia, non tutti sono convinti. Demetrios Matsakis, ex capo scienziato dei servizi temporali dell'Osservatorio navale degli Stati Uniti, ha dichiarato che la rotazione terrestre è troppo imprevedibile per stabilire con certezza quando (o se) sarà necessario il secondo intercalare negativo.

Sicuramente è vero che la velocità di rotazione della Terra non è costante, e da questo punto di vista Matsakis non ha detto nulla di strano. Tuttavia la crisi climatica e lo scioglimento dei ghiacci sono fenomeni evidenti, e vista la situazione e le possibili implicazioni forse lo studio del prog. Agnew merita di essere preso in seria considerazione.

Immagine di copertina: yuran-78