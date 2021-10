L’ultima difesa planetaria contro gli asteroidi potrebbe essere nucleare

Un impattatore cinetico o un’esplosione nucleare possono potenzialmente riuscire a far cambiare rotta a un asteroide, quel tanto che basterebbe per non colpire la Terra. Tuttavia, se il preavviso fosse troppo breve e il tempo a disposizione scarso per sperare di riuscire a deviarne la rotta, un’altra opzione potrebbe essere applicare molta energia all’asteroide e suddividerlo in molti frammenti ben dispersi. Questo approccio è chiamato disruption ed è spesso ciò a cui le persone pensano quando immaginano la difesa planetaria. Gli scienziati preferirebbero avere più tempo per intervenire tramite la prima soluzione ma devono necessariamente essere preparati per qualsiasi possibile scenario, poiché molti asteroidi vicini alla Terra rimangono sconosciuti.

Ora, una nuova ricerca esamina più da vicino come le diverse orbite degli asteroidi e le diverse distribuzioni della velocità dei frammenti influenzano il loro destino, utilizzando le condizioni iniziali di un calcolo idrodinamico, in cui un dispositivo di rendimento da 1 Megatone è stato distribuito a pochi metri dalla superficie di un asteroide con la forma di Bennu (1/5 della scala di Bennu, un asteroide vicino alla Terra scoperto nel 1999) e 100 metri di diametro.

I risultati evidenziati nel documento sono rassicuranti: per tutte e cinque le orbite degli asteroidi considerate, effettuare l’interruzione solo due mesi prima della data di impatto sulla Terra è stato in grado di ridurre la frazione di massa d’impatto di un fattore di 1.000 o più (il 99,9% della massa manca la Terra). Per un asteroide più grande, la dispersione sarebbe meno robusta, ma anche le velocità di dispersione ridotte di un ordine di grandezza comporterebbero che il 99% della massa mancherebbe la Terra, se l’interruzione viene messa in scena almeno sei mesi prima della data di impatto.

“Una delle sfide nella valutazione dell’interruzione è che è necessario modellare tutte le orbite dei frammenti, che è generalmente molto più complicato della modellazione di una semplice deflessione”, ha detto Patrick King. “Tuttavia, dobbiamo cercare di affrontare queste sfide se vogliamo valutare la disruption come possibile strategia”.

King ha detto che la scoperta principale del lavoro è stata che l’interruzione nucleare è una difesa molto efficace di ultima istanza. “Ci siamo concentrati sullo studio delle interruzioni ‘tardive’. Quando si ha un sacco di tempo – in genere scale temporali decennali – è generalmente preferibile che i cinetici di impatto vengano utilizzati per deviare il corpo che ha l’impatto”.