Marte, Perseverance ha confermato l’esistenza di un antico lago e di un delta fluviale

Il rover Perseverance è atterrato a febbraio scorso sul fondo del cratere marziano Jezero largo 45 chilometri, scelto principalmente perché le precedenti osservazioni degli orbiter suggerivano che ospitasse un grande lago e un delta fluviale in tempi remoti. Le foto scattate da Perseverance all’inizio della sua missione, prima ancora che il robot delle dimensioni di un’auto iniziasse a vagare, confermano questa interpretazione, riferisce un nuovo studio.

“Senza guidare da nessuna parte, il rover è stato in grado di risolvere una delle grandi incognite, che era che questo cratere fosse una volta un lago”, ha detto in una dichiarazione il co-autore dello studio Benjamin Weiss, professore di scienze planetarie presso il Massachusetts Institute of Technology.

Perseverance ha due compiti principali durante la sua missione da 2,7 miliardi di dollari: cercare segni della vita passata su Marte e raccogliere e memorizzare dozzine di campioni per il futuro ritorno sulla Terra. Il cratere Jezero è stato considerato un buon posto per fare questo lavoro, sulla base dei dati raccolti da veicoli spaziali come il Mars Reconnaissance Orbiter della NASA. Le immagini orbitali hanno mostrato una caratteristica a forma di ventaglio in Jezero che i membri del team della missione hanno interpretato come un delta – un luogo in cui un fiume si è svuotato in un lago circa 3,7 miliardi di anni fa, depositando sedimenti che potrebbero ospitare prove di antichi microbi marziani, se mai siano esistiti.

Nel nuovo studio, pubblicato online il 7 ottobre sulla rivista Science, i ricercatori hanno analizzato le prime foto che Perseverance ha scattato di questo presunto delta da lontano con la sua suite di imaging Mastcam-Z e una fotocamera sul suo strumento SuperCam rock-zapping. Queste foto hanno catturato il bordo del grande affioramento del delta e un butte isolato soprannominato “Kodiak”, che il team pensa sia un residuo erosivo della stessa formazione. Le immagini di Kodiak erano particolarmente nitide e il team ha visto in esso strati distinti di sedimenti che avrebbero potuto essere depositati solo da un fiume che scorre in un lago.

Le osservazioni di Kodiak “puntano inequivocabilmente verso una deposizione di sedimenti fluviali con un delta e un lago”, ha detto il co-autore dello studio Nicolas Mangold, del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica e dell’Università di Nantes. “Questo ci aiuterà a costruire uno scenario della formazione del delta e dell’attività del lago lungo la traversata di Perseverance, e anche a identificare gli strati giusti da analizzare e campionare”, ha detto Mangold.

Le foto appena analizzate possono fornire uno sguardo intrigante su questo grande cambiamento. Ad esempio, le immagini di Perseverance mostrano anche grandi massi, alcuni larghi fino a 1,5 m, negli strati superiori (più giovani) dell’affioramento principale del delta di Jezero. Ci è voluto un flusso potente per trasportare rocce così grandi – probabilmente un’alluvione che si è spostata fino a 3.000 m cubi di acqua al secondo, hanno detto i membri del team di studio.