Miniere di elio-3 sulla Luna? Questa azienda vuole provarci davvero

L'estrazione di elio-3 sulla Luna è sempre stata oggetto di discussione, ma ora un'azienda vuole renderla realtà. Interlune, fondata nel 2022 da due ex dipendenti di Blue Origin, ha annunciato di aver raccolto 15 milioni di dollari per avviare questa impresa. Il loro obiettivo è estrarre elio-3 dalla superficie lunare e venderlo per applicazioni terrestri.

Il finanziamento è limitato, a indicare che forse gli investitori non ci credono più di tanto, ma le possibili implicazioni sono potenzialmente immense. Si porrebbero infatti le base per una colonizzazione della Luna economicamente vantaggiosa, qualcosa che potrebbe mettere in moto una nuova corsa all’oro che - forse - avrebbe ricadute positive per tutti noi.

Tuttavia, ci sono sfide da superare. Prima di tutto, l'azienda deve sviluppare un modo per estrarre elio-3 dalla regolite lunare e riportarlo sulla Terra. Attualmente, non esiste un metodo per farlo. Inoltre, deve dimostrare che c'è una domanda costante per l'isotopo stabile qui sulla Terra per sostenere il suo business.

D’altra parte il momento sembra propizio, con la NASA che investe miliardi di dollari nel programma Artemis per riportare gli umani sulla Luna. Meyerson, uno dei fondatori di Interlune, è convinto che ora sia il momento giusto per avviare un'impresa mineraria lunare.

In conclusione, l'estrazione di elio-3 potrebbe essere il primo passo verso l'effettiva creazione di una "economia lunare", offrendo un'opportunità unica per sfruttare le risorse extraterrestri. Interlune potrebbe essere all'avanguardia di questa nuova era della corsa allo spazio.

A cosa serve l’elio-3?

L'elio-3 ha diverse potenziali applicazioni, ma la sua più promettente potrebbe essere nel settore della fusione nucleare. Quando l'elio-3 viene combinato con deuterio, un isotopo di idrogeno, può produrre energia attraverso una reazione nucleare sicura e pulita. Questo processo di fusione nucleare può generare grandi quantità di energia senza produrre rifiuti radioattivi a lungo termine come nei reattori nucleari tradizionali. Inoltre, l'elio-3 è potenzialmente utilizzabile in altre applicazioni come i rivelatori di neutroni ad alta sensibilità e le celle a combustibile avanzate.

L'elio-3 è un isotopo stabile di elio, prodotto dalla fusione nel Sole e trasportato dal vento solare. A differenza della Terra, la Luna non ha un magnetosfera che defletta queste particelle, e si crede che ci siano grandi quantità di elio-3 intrappolate nel regolite lunare.