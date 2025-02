Musk vuole smantellare la ISS molto prima del previsto

SpaceX CEO Elon Musk ha sorpreso il settore spaziale chiedendo la dismissione anticipata della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) entro due anni. La proposta, fatta su X il 20 febbraio, si scontra con i piani attuali della NASA di mantenere operativa la stazione fino al 2030.

La richiesta di Musk di anticipare drasticamente la fine della ISS rischia di complicare i rapporti tra l'imprenditore, stretto consigliere del presidente Trump, la NASA e gran parte dell'industria spaziale. Musk sostiene che la stazione "ha servito il suo scopo" e che bisognerebbe concentrarsi su missioni verso Marte.

Questa mossa potrebbe sconvolgere i piani di transizione della NASA, che prevedono di operare la ISS fino al 2030, quando si prevede che almeno una stazione spaziale commerciale sia pronta a sostituirla per continuare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Inutile ribadire che una dismissione anticipata della ISS creerebbe numerose complicazioni:

Metterebbe a rischio i rapporti con aziende e organizzazioni coinvolte nella ISS e nelle future stazioni commerciali

Complicherebbe le relazioni con i partner internazionali, che si sono impegnati a partecipare alla ISS fino al 2030

Potrebbe creare un vuoto nella presenza umana permanente degli Stati Uniti in orbita terrestre bassa

La NASA ha recentemente assegnato a SpaceX un contratto da 843 milioni di dollari per sviluppare il United States Deorbit Vehicle (USDV), basato sulla capsula Dragon, per gestire le manovre finali di deorbitazione della stazione. Non è chiaro se lo sviluppo dell'USDV possa essere accelerato per soddisfare l'obiettivo di Musk di una dismissione nel 2027.

Membri chiave del Congresso hanno ribadito la scorsa settimana il desiderio di mantenere una presenza continua degli Stati Uniti in orbita terrestre bassa. Il senatore Ted Cruz ha dichiarato: "Abbandonare l'orbita terrestre bassa in uno sforzo ben intenzionato ma mal concepito per concentrarsi solo sulla Luna o su Marte permetterebbe solo alla Cina di colmare quel vuoto".

Inevitabilmente ci sono dubbi nel settore sulla possibilità che una stazione spaziale commerciale possa essere pronta entro il 2030, il che potrebbe costringere la NASA ad accettare un'interruzione della presenza umana o a prolungare ulteriormente la vita della ISS.

Non è chiaro cosa abbia spinto Musk a chiedere una fine anticipata della ISS. SpaceX è un'azienda chiave nel supporto alle operazioni della stazione, fornendo il principale mezzo di trasporto per gli astronauti NASA da e verso la stazione, oltre al trasporto di merci.

Questi commenti di Musk sono giunti poche ore dopo uno scambio polemico con l'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen, riguardo alle affermazioni di Musk sulla permanenza prolungata degli astronauti NASA Butch Wilmore e Suni Williams sulla ISS per presunti motivi politici.