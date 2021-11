NASA DART, pronta a partire la prima missione per distruggere un asteroide

La NASA sta per lanciare una missione per colpire un asteroide per fare in modo che cambi orbita. L’operazione servirà per prepararsi alla possibilità che un asteroide in futuro possa minacciare la Terra. Ma non c’è da preoccuparsi, gli esperti concordano sul fatto che non c’è alcuna possibilità che, anche se tutto andasse storto, questo asteroide possa rappresentare un pericolo per la Terra.

La missione Double Asteroid Redirection Test della NASA, o DART, praticherà essenzialmente ciò che l’agenzia farebbe se un asteroide relativamente grande si trovasse su una traiettoria verso la Terra. La missione tenterà di colpire una roccia spaziale quasi frontalmente, schiantandosi contro di essa e modificando la sua orbita. DART verrà lanciato dalla Vandenberg Space Force Base in California a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. Se tutto va bene, si schianterà contro il suo obiettivo di asteroidi alla fine del 2022.

Tuttavia, anche se il test non dovesse andare esattamente secondo i piani, l’asteroide non avrebbe alcuna possibilità di impattare sulla Terra, secondo quanto affermato a Space.com dall’astronoma Amy Mainzer, che è il principale scienziato della missione Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) della NASA e specializzata nella caratterizzazione di popolazioni di asteroidi e comete.

DART prenderà di mira l’asteroide in miniatura della luna Dimorphos che orbita attorno a Didymos, la più grande roccia spaziale del sistema. Il personale della missione ha scelto questo sistema specificamente per una serie di motivi, ma soprattutto perché è lontano dalla Terra.

“Ad oggi, la distanza di Didymos dalla Terra è di 483,6 milioni di chilometri. La possibilità che un asteroide minacci la vita sulla terra in un evento simile a quello che ha estinto i dinosauri, è comunque uno scenario improbabile, secondo quanto affermato da Mainzer. “Eventi globali davvero grandi sono incredibilmente rari, altrimenti noi esseri umani non saremmo qui. Voglio dire, se gli eventi di estinzione globale fossero comuni, non ci sarebbe modo di avere la vita umana.

DART si schianterà contro Dimorphos causando un cambiamento nell’orbita della luna. Tuttavia, ha aggiunto che quando si arriva a dimensioni più piccole che causano impatti meno violenti, quelli che non sono in grado di causare necessariamente problemi globali, ma gravi danni regionali, la frequenza di tali eventi aumenta considerevolmente. Mainzer ha specificato che quando dice “frequente”, sta parlando in scale temporali astronomiche, quindi frequente potrebbe significare centinaia di migliaia di anni o anche di più, ed ha aggiunto che in questo momento, siamo a conoscenza solo di circa il 30-40% degli oggetti di grandi dimensioni, di circa 140 metri e più grandi, vicini al nostro pianeta.