NASA in ritardo per colpa dei supercomputer, il più potente ha solo 48 GPU

L'Office of Inspector General della NASA ha condotto un'analisi sullo stato attuale delle capacità di supercalcolo dell'agenzia spaziale statunitense, rilevando gravi lacune e ritardi nelle missioni spaziali a causa di infrastrutture obsolete e sovraccariche. Secondo il report pubblicato giovedì, la NASA starebbe infatti affrontando sfide significative nel campo dell'High-End Computing (HEC).

Il report sottolinea che la NASA necessita di un impegno rinnovato e una maggiore attenzione da parte della leadership per modernizzare le sue capacità di supercalcolo. Attualmente, le attività di HEC sono gestite internamente in modo dispersivo, con pochi centri principali coinvolti e molti altri che operano con infrastrutture indipendenti. Questa frammentazione porta a ritardi nelle missioni, con team che spesso devono acquistare le proprie risorse HEC piuttosto che affidarsi a quelle esistenti.

Uno dei principali problemi evidenziati riguarda la mancanza di una strategia chiara sull'utilizzo delle risorse HEC in sede rispetto alle opzioni di cloud computing. Questa incertezza ha portato molti team a evitare l'utilizzo del cloud computing a causa di preoccupazioni sulla programmazione e sui costi. Inoltre, è stato rilevato che la sicurezza delle infrastrutture HEC della NASA è carente, con alcuni sistemi che non vengono monitorati regolarmente e presentano rischi di accesso non autorizzato.

Un'altra criticità riguarda l'obsolescenza tecnologica delle strutture di supercalcolo della NASA. Ad esempio, la struttura di Advanced Supercomputing dell'agenzia dispone solo di 48 GPU accanto alle sue 18.000 CPU, evidenziando la necessità di modernizzare i sistemi per rispondere alle esigenze attuali e future.

In risposta alle conclusioni del rapporto, la NASA si è impegnata a formare un Tiger Team dedicato a risolvere i problemi critici nel settore HEC. Questo team avrà il compito di identificare le lacune tecnologiche, sviluppare una strategia per migliorare l'allocazione delle risorse e affrontare i rischi informatici associati alle infrastrutture HEC. La direzione della NASA ha accettato la necessità di riformare l'intero apparato di gestione del supercalcolo al fine di migliorare l'efficienza e la sicurezza delle operazioni spaziali.