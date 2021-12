Non sono le dimensioni a determinare quanto sia letale un meteorite

Abbiamo molto di cui ringraziare i meteoriti: se infatti non avessero innescato diversi eventi di estinzione di massa, tra cui la cancellazione dei dinosauri non aviari, probabilmente non saremmo qui oggi. Ma alcune cose ancora non sono chiare sui danni che possono causare. Il sedimentologo dell’Università di Liverpool Chris Stevenson ha ad esempio recentemente spiegato come “per decenni gli scienziati si sono interrogati sul perché alcuni meteoriti causano estinzioni di massa, e altri, anche quelli davvero grandi, non lo hanno fatto”.

Tali estinzioni di massa sono solitamente attribuite agli inverni conseguenti gli impatti, in cui enormi volumi di terra esplosa soffocano la luce solare, affamando piante e alghe e facendo precipitare il pianeta nel gelo. Ciò farebbe supporre che meteoriti più grandi, con la capacità di spingere maggiori quantità di polvere nel cielo, avrebbero un effetto maggiore sulla biosfera globale rispetto a quelli più piccoli. Ma questo non è ciò che è stato osservato nei registri geologici della Terra.

Come spiegato da Stevenson, “la vita è andata avanti normalmente durante il 4 ° più grande impatto con un diametro del cratere di ~ 48 km, mentre un impatto della metà delle dimensioni è stato associato a un’estinzione di massa solo 5 milioni di anni fa”. Gli inverni da impatto di solito durano solo pochi anni, ma la polvere più leggera può persistere fino a 100.000 anni.

Così il geochimico Matthew Pankhurst dell’Istituto Spagnolo per le Energie Tecnologiche e Rinnovabili e colleghi hanno analizzato questa polvere espulsa da 44 impatti di meteoriti in 600 milioni di anni. “Utilizzando questo nuovo metodo per valutare il contenuto minerale delle coperte di polveri causate dal meteorite, abbiamo mostrato che ogni volta che un meteorite, grande o piccolo, colpisce rocce ricche di feldspato di potassio ciò è correlato a un evento di estinzione di massa”, afferma Stevenson.

I feldspati sono rocce di silicato di alluminio, cristallizzate dal magma, che costituiscono circa il 60% della crosta terrestre. Il feldspato di potassio è comune in molti terreni e, a differenza di altre sostanze frantumate nella nostra atmosfera durante questi impatti meteorici, come le piogge acide che causano idrocarburi, è una sostanza chimica sicura e non reattiva.

Tuttavia, il feldspato di potassio è un potente aerosol che induce la formazione del ghiaccio, il che significa che può alterare in modo massiccio la composizione delle nuvole. Quindi il team ha proposto che una volta che gli effetti immediati dell’esplosione del terreno nell’atmosfera (inverni da impatto) diminuiscono, la chimica di ciò che indugia nell’aria inizia a entrare in gioco. Se si tratta di normale polvere di argilla, il sistema climatico si riequilibrerà, ma se si tratta di feldspato di potassio continuerà a interrompere le dinamiche delle nuvole della Terra in due modi chiave.

Più minerali che inducono la formazione del ghiaccio nell’aria significa che le nuvole conterranno una percentuale maggiore di cristalli di ghiaccio rispetto alle dense goccioline d’acqua che si trovano di solito nelle regioni più basse e più calde del cielo, rendendo queste nuvole più trasparenti. Ciò riduce l’effetto riflettente che le nuvole di goccioline d’acqua di solito hanno, consentendo a più luce di riscaldare il pianeta.

Ciò sopprime anche i meccanismi di feedback del raffreddamento delle nuvole, aumentando la sensibilità climatica. Questo a sua volta rende l’intero sistema climatico più vulnerabile ad altri disturbi come l’aumento delle emissioni da eruzioni vulcaniche. Alcuni dei più grandi eventi vulcanici del mondo non sono associati a estinzioni di massa, ma altri lo sono. E questi sono anche collegati a più feldspato di potassio nella nostra atmosfera.

“Molti eventi di estinzione coincidono con questi rari periodi di destabilizzazione climatica da parte del feldspato di potassio atmosferico”, scrivono i ricercatori. “Questo suggerisce che il principale responsabile di gravi episodi di estinzione è un cambiamento critico nella funzione atmosferica”, scrivono Pankhurst e colleghi. “Le attività antropogeniche possono rappresentare una forzatura climatica simile con il rapido ingresso di aerosol nell’atmosfera che influenzano le dinamiche delle nuvole”.