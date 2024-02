Non ti assumo anche se sei bravo, me l'ha detto l'IA

Sempre più aziende usano sistemi IA per scremare i curricula e fare una prima selezione dei candidati, ma secondo la BBC questi sistemi potrebbe escludere i migliori candidati.

Strumenti di analisi del linguaggio del corpo, valutazioni vocali, test a base di giochi e scanner di curriculum sono solo alcuni degli strumenti utilizzati dalle aziende per selezionare i candidati attraverso software di reclutamento guidati dall'intelligenza artificiale. Sistemi usati da quasi il 50% delle aziende, e che in teoria aiutano a migliorare il reclutamento di nuovo staff così come la gestione del personale esistente.

Sembra fantastico ma i problemi non mancano. Prima di tutto, molti speravano che la tecnologia IA avrebbe eliminato i pregiudizi nel processo di assunzione, ma in alcuni casi sta accadendo l'opposto. Inoltre proprio questi pregiudizi “integrati” spesso e volentieri portano all’esclusione dei candidati migliori.

Hilke Schellmann, autrice di Algorithm: How Ai Decides Who Gets Hired, Monitored, Promoted, and Fired and Why We Need to Fight Back Now, e docente di giornalismo presso l'Università di New York, dichiara che il rischio maggiore che tali software comportano non è la sostituzione delle posizioni lavorative, come spesso si teme, ma piuttosto il fatto che diventino ostacoli e ci impediscano di raggiungerle a priori.

Chi riceve un rifiuto in genere non è consapevole che la ragione sta in un algoritmo, perché non viene fornita alcuna spiegazione. Questo solleva preoccupazioni su possibili discriminazioni sistemiche e il fatto che le aziende abbiano scarsa motivazione a indagare sui difetti del sistema.

L’uso di IA nella selezione e reclutamento del personale, intanto, è sempre più diffuso e pervasivo. Indagini come questa vanno considerate quindi come un importante campanello di allarme: le aziende che risolveranno per prime il problema saranno anche quelle che, probabilmente, potranno assumere i professionisti più qualificati, ottenendo così un vantaggio competitivo.