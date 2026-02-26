Avatar di Ospite Sys Guru #232 0
ho visto Brain on Fire anni fa e mi aveva lasciato senza parole, non sapevo ci fosse ancora così poco di preciso su come funziona questa malattia. speriamo che dal modello nei topi si arrivi davvero a qualcosa di concreto per i pazienti, perché l'immunosoppressione generica sembra una soluzione piuttosto brutale
