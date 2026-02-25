La relazione tra esercizio fisico e salute intestinale rappresenta uno dei campi di ricerca più dinamici della fisiologia sportiva contemporanea. Mentre gli effetti benefici dell'attività fisica sulla salute cardiovascolare e metabolica sono ormai ampiamente documentati, il ruolo dell'intensità di allenamento nella modulazione del microbioma intestinale resta un territorio in larga parte inesplorato. Un nuovo studio condotto presso l'Edith Cowan University (ECU) in Australia si propone di fare luce proprio su questa relazione, analizzando come i diversi carichi di allenamento — dall'alta intensità ai periodi di recupero — influenzino concretamente la composizione del microbiota degli atleti.

La ricerca è stata condotta da Bronwen Charlesson, dottoranda presso l'ECU, il cui obiettivo principale era comprendere in che modo le variazioni del microbioma intestinale possano supportare la salute, il benessere e le prestazioni atletiche. Il punto di partenza del lavoro è una differenza già nota in letteratura: gli atleti presentano una composizione del microbiota intestinale significativamente diversa rispetto alla popolazione generale. Queste differenze includono maggiori concentrazioni di acidi grassi a catena corta, una maggiore diversità alfa, un'abbondanza elevata di alcune specie batteriche e ridotta di altre.

Sebbene la dieta sia tradizionalmente considerata il principale fattore modulante il microbioma, la ricerca di Charlesson evidenzia che anche indicatori di forma fisica come la capacità di assorbimento dell'ossigeno sono stati associati a variazioni nella composizione microbica intestinale. Il nuovo studio ha rilevato che il carico di allenamento in sé è associato a cambiamenti misurabili nei marcatori di salute intestinale: gli atleti hanno mostrato differenze nei livelli di acidi grassi a catena corta e nella presenza di determinate specie batteriche a seconda dell'intensità con cui si allenavano.

Un meccanismo ipotetico — non testato direttamente in questo studio — chiama in causa il lattato, il metabolita che aumenta nel flusso sanguigno durante l'esercizio ad alta intensità. Il lattato prodotto dai muscoli in attività raggiunge l'intestino, dove viene degradato. Questo processo potrebbe favorire la crescita di specifici ceppi batterici, ridisegnando potenzialmente l'equilibrio microbico. Si tratta però ancora di un'ipotesi da verificare sperimentalmente con studi dedicati.

Durante i periodi di basso carico di allenamento, si osserva un rallentamento significativo dei tempi di transito intestinale negli atleti, un fattore che sembra a sua volta influenzare la composizione del microbioma.

Particolarmente interessanti sono i risultati relativi ai periodi di riposo e bassa intensità. Come illustra Charlesson: «Durante le fasi di basso carico di allenamento, gli atleti tendono a essere più disinvolti riguardo alla dieta. In questo studio non abbiamo osservato variazioni nell'apporto totale di carboidrati o fibre durante il riposo, ma abbiamo rilevato un calo nella qualità degli alimenti consumati, legato a un aumento di cibi ultra-processati e fast food, a una riduzione di frutta e verdura fresche e a un moderato incremento del consumo di alcol.» Questi cambiamenti qualitativi, non visibili attraverso la sola analisi dei macronutrienti, hanno avuto un impatto misurabile sulla composizione del microbiota.

A complicare ulteriormente il quadro, lo studio ha evidenziato un rallentamento significativo dei tempi di transito intestinale negli atleti nei periodi di ridotto allenamento. Il tempo di transito — cioè la velocità con cui il cibo percorre l'intero tratto gastrointestinale — è un parametro fisiologico con effetti diretti sulla composizione batterica dell'intestino: un transito più lento altera i tempi di esposizione dei nutrienti ai batteri residenti, favorendo alcune popolazioni microbiche a discapito di altre.

Sul piano delle prestazioni atletiche, il collegamento tra microbioma e performance fisica rimane ancora parzialmente oscuro, ma le prime indicazioni sono promettenti. L'intestino potrebbe svolgere un ruolo attivo nel metabolismo del lattato e nella regolazione del pH sistemico, entrambi fattori che influenzano la capacità di sforzo e la velocità di recupero. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che si tratta ancora di evidenze preliminari e che il nesso causale non è ancora stato stabilito con certezza.

Le prospettive aperte da questa linea di ricerca sono molteplici. Charlesson ha sottolineato la necessità di ulteriori studi per chiarire le interazioni tra intensità di allenamento, qualità della dieta e tempi di transito intestinale. Una comprensione più approfondita di questi meccanismi potrebbe portare allo sviluppo di strategie personalizzate di nutrizione e allenamento capaci di ottimizzare simultaneamente la salute intestinale e le prestazioni sportive, aprendo potenzialmente scenari di interesse anche per la medicina preventiva e per la gestione del benessere nella popolazione generale.